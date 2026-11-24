رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران در شمال و شمال غرب کشور از روز چهارشنبه خبر داد و گفت: با سکون نسبی جو از روز جمعه، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت وجود دارد.

به گزارش تابناک، صادق ضیاییان با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: چهارشنبه با، به‌تدریج در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال خراسان شمالی و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی، افزایش ابر و بارش باران رخ خواهد داد.

وی افزود: پنجشنبه در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش پراکنده باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود. جمعه و شنبه در اغلب مناطق کشور آسمان صاف و جو آرام خواهد بود. طی این روزها، بارش پراکنده در غرب سواحل دریای خزر مورد انتظار است.

وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در دامنه‌های جنوبی البرز



به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از روز جمعه، به علت سکون نسبی جو، شرایط برای انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت فراهم خواهد شد.

ضیاییان اظهار کرد: سه‌شنبه و چهارشنبه در شمال غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. شایان ذکر است که طی روز چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب کشور وزش باد بسیار شدید خواهد بود. چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج است.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (چهارم آذرماه) صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی با حداقل ۱۶ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و طی پنج‌شنبه‌(پنجم آذرماه) صاف و وزش باد کاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بوشهر با دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۵- و ۴- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌کشور هستند.