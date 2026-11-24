سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش شمار افراد دچار مسمومیت ناشی از مصرف الکل در استان به ۶۶ نفر خبر داد و گفت: شمار جان‌باختگان به ۶ نفر رسید.

به گزارش تابناک، فریده حسن‌زاده، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکیبا تشریح آخرین وضعیتدر استان اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۶۶ نفر در شهرستان‌هایدچار این نوع مسمومیت شده‌اند که از این تعداد، ۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع موارد ثبت‌شده، ۶۲ مورد مربوط به شهرستان بندرعباس است که پنج نفر از این افراد جان باخته‌اند. همچنین در شهرستان قشم دو مورد مسمومیت با یک فوتی و در شهرستان میناب نیز دو مورد مسمومیت گزارش شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به آخرین وضعیت بیماران بستری و تحت مراقبت تصریح کرد: در حال حاضر ۵۶ نفر از مسمومان تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند و چهار نفر نیز پس از دریافت خدمات پزشکی از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

حسن‌زاده با اشاره به عوارض ناشی از این مسمومیت‌ها گفت: تعدادی از بیماران دچار عوارض کلیوی شده‌اند و برای درمان این عوارض خدمات تخصصی از جمله دیالیز دریافت می‌کنند. همچنین در برخی بیماران اختلالات بینایی و تاری دید گزارش شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به پیامدهای جدی مصرف الکل خاطرنشان کرد: مسمومیت با مواد سمی از جمله متانول می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر کلیوی، اختلالات بینایی، نابینایی و حتی مرگ منجر شود؛ ازاین‌رو آگاهی‌بخشی درباره خطرات مصرف مشروبات الکلی و پیشگیری از این رفتار پرخطر اهمیت ویژه‌ای دارد.

اقدام لازم در صورت احتمال مصرف متانول



مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان توصیه کرد: در صورت احتمال مصرف متانول یا هرگونه ماده مشکوک، نباید منتظر بروز علائم مسمومیت ماند و لازم است فرد بلافاصله برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی منتقل شود. همچنین در صورت بروز علائمی مانند سردرد، تهوع، استفراغ، سرگیجه، تاری دید یا کاهش سطح هوشیاری، تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ ضروری است؛ چراکه علائم مسمومیت با متانول ممکن است با تأخیر ظاهر شوند و تأخیر در شروع درمان، خطر بروز عوارض شدید و مرگ را افزایش می‌دهد.