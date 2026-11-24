منابع رسانه‌ای و پارلمانی عراقی از احتمال کناره‌گیری شماری از وزرای کابینه الزیدی خبر می‌دهند؛ کابینه‌ای که تنها ۶ ماه از آغاز به کار آن می‌گذرد.



به گزارش تابناک، «مرتضی ابراهیم» نماینده پارلمان عراق امروز (سه‌شنبه) از گزارش‌ها و اطلاعاتی در محافل سیاسی و پارلمانی درباره احتمال استعفای شماری از وزرای کابینه دولت این کشور خبر داد.«مرتضی ابراهیم» در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه عراق افزود: «گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده حاکی از آن است که احتمال دارد پنج وزارتخانه مشمول این استعفاها شوند.»

این نماینده پارلمان عراق تأکید کرد با وجود انتشار اخبار متعدد درباره این موضوع در روزهای اخیر، تاکنون هیچ موضع رسمی در این زمینه اتخاذ نشده و هیچ نامه استعفایی نیز به مجلس نمایندگان ارسال نشده است.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری شفق‌نیوز عراق روز گذشته نیز از توافق سیاسی برای تغییر سه وزیر در کابینه علی الزیدی خبر داده بود. بر اساس این گزارش، وزارتخانه‌های نفت، حمل‌ونقل و ارتباطات در صدر فهرست تغییرات احتمالی قرار دارند.

شفق‌نیوز به نقل از یک منبع دولتی گزارش داد که درباره تغییر وزیران این سه وزارتخانه توافقی شکل گرفته است. در این گزارش، وضعیت پزشکی وزیر حمل‌ونقل و عملکرد وزیر نفت در برخی پرونده‌ها از جمله بهانه احتمالی این تغییرات عنوان شده بود. همچنین احتمال ادغام وزارتخانه‌های نفت و برق و تشکیل وزارت انرژی نیز مطرح شده است.

نفوذ گسترده فساد در ساختار اداری وزارتخانه‌ها



پایگاه «الترا عراق» نیز ۱۲ روز پیش به نقل از احمد الساعدی، نماینده پارلمان (وابسته به عمار الحکیم) از برنامه الزیدی برای تغییر سه وزیر خبر داده بود. در این گزارش به برنامه پنج‌صفحه‌ای نخست‌وزیر برای اجرای تغییرات در کابینه و احتمال بروز اختلاف با گروه‌های سیاسی و مسلح اشاره شده بود.

روزنامه «المدی» نیز در یکم سپتامبر در گزارشی با عنوان «گستردگی فساد، پنج وزیر را به فکر کناره‌گیری انداخت»، از احتمال استعفای دست‌کم پنج وزیر خبر داده بود.این روزنامه با اشاره به مشکلات برخی وزارتخانه‌ها در مقابله با شبکه‌های فساد، از وزیر بهداشت وقت به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی کناره‌گیری نام برده و به نقل از یک نماینده پارلمان، از نفوذ گسترده فساد در ساختار اداری وزارتخانه‌ها گزارش داده بود.

از سوی دیگر، شفق‌نیوز در ۲۷ اوت به نقل از یک منبع دولتی گزارش داده بود که رهبران چارچوب هماهنگی با برکناری یا پذیرش استعفای وزیران دولت مخالفت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، احزاب و جریان‌های سیاسی نگران بودند که تغییر وزیران پیش از تکمیل کابینه، موقعیت دولت را تضعیف کند.مجموع این تحولات از افزایش فشارهای سیاسی و اداری بر دولت علی الزیدی حکایت دارد. با این حال، تاکنون هیچ استعفای رسمی از سوی وزیران اعلام نشده و مشخص نیست تغییرات احتمالی به سه وزارتخانه مورد اشاره شفق‌نیوز محدود خواهد ماند یا دامنه آن به پنج وزارتخانه گسترش خواهد یافت.

منبع: فارس