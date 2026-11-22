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دیدار فرمانده الحشدالشعبی با الزیدی
فالح الفیاض رئیس سازمان بسیج مردمی عراق امروز با علی الزیدی دیدار کرد و دو طرف درباره آخرین تحولات این کشور رایزنی کردند.
به گزارش تابناک؛ علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، امروز یکشنبه با فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد شعبی، دیدار و گفتوگو کرد.
طبق اعلام ارگان اطلاعرسانی الحشدالشعبی، در این دیدار، آخرین تحولات داخلی و خارجی عراق و راهکارهای تقویت ثبات در این کشور بررسی شد.
دو طرف همچنین درباره برنامههای توسعه نیروهای مسلح عراق در شاخهها و یگانهای مختلف، از جمله تشکیلات الحشد الشعبی، گفتوگو کردند.
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