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تکذیب ادعای حمید رسایی درباره تمدید مرخصی
اعطای مرخصی به حمید رسایی و استنکاف وی از بازگشت به زندان با وجود اتمام دوره مرخصی، شایعاتی را از طرف او به همراه داشته است. رسایی روز گذشته مدعی شده بود که مرخصیاش تمدید شده است.
به گزارش تابناک، اظهارنظر حمید رسایی در مورد تمدید دوره مرخصیاش با انتشار خبری همراه شد که عنوان میداشت: در پی درج غیبت برای رسایی در مراجعه به زندان، او خود را به دادگاه ویژه روحانیت رسانده و سعی بر تمدید دوره مرخصی خود داشته است.
همان دیروز هم از سوی برخی رسانهها عنوان شد که اطلاعی در مورد موافقت دادستان ویژه روحانیت با تمدید مرخصی رسایی در دست نیست.
با توجه به عدم موافقت مقام قضایی با تمدید مرخصی رسایی، او در دوران غیبت به زندان مراجعه نکرد و در عوض به مجلس رفته بود.
در همین رابطه پیگیریها حاکی از آن است که روز گذشته عدم موافقت دادستان ویژه روحانیت با تمدید مرخصی رسایی به وی ابلاغ شده و در مورد لزوم بازگشت وی به زندان تذکر داده شده است. در حال حاضر رسایی غیبت کرده است.
منبع: ایسنا
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