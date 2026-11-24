اعطای مرخصی به حمید رسایی و استنکاف وی از بازگشت به زندان با وجود اتمام دوره مرخصی، شایعاتی را از طرف او به همراه داشته است. رسایی روز گذشته مدعی شده بود که مرخصی‌اش تمدید شده است.

به گزارش تابناک، اظهارنظردر موردبا انتشار خبری همراه شد که عنوان می‌داشت: در پی درجبرای رسایی در مراجعه به، او خود را بهرسانده و سعی بر تمدید دوره مرخصی خود داشته است.

همان دیروز هم از سوی برخی رسانه‌ها عنوان شد که اطلاعی در مورد موافقت دادستان ویژه روحانیت با تمدید مرخصی رسایی در دست نیست.

با توجه به عدم موافقت مقام قضایی با تمدید مرخصی رسایی، او در دوران غیبت به زندان مراجعه نکرد و در عوض به مجلس رفته بود.

در همین رابطه پیگیری‌ها حاکی از آن است که روز گذشته عدم موافقت دادستان ویژه روحانیت با تمدید مرخصی رسایی به وی ابلاغ شده و در مورد لزوم بازگشت وی به زندان تذکر داده شده است. در حال حاضر رسایی غیبت کرده است.

منبع: ایسنا

