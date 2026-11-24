ایران، چین، روسیه، بلاروس و کوبا در بیانیه‌ای مشترک، اقدام آمریکا در استقرار تسلیحات در فضای ماورای جو را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای خطرناک آن برای صلح و امنیت بین‌المللی هشدار دادند.



به گزارش تابناک، جمهوری اسلامی ایران به همراه چین، روسیه، بلاروس و کوبا، در اقدامی مشترک در چهارمین نشست کارگروه باز سازمان ملل متحد درباره جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضای ماورای جو (PAROS) که در محل دفتر سازمان ملل در ژنو در حال برگزاری است؛ با صدور بیانیه‌ای، اقدام ایالات متحده آمریکا در زمینه استقرار تسلیحات در ماورای جو را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای خطرناک آن برای صلح و امنیت بین‌المللی هشدار دادند.

در این بیانیه، پنج کشور با ابراز نگرانی شدید از اعلام رسمی آمریکا جهت استقرار تسلیحات در فضا، این اقدام را نشانه‌ای آشکار از تشدید روند تسلیحاتی‌سازی فضای ماورای جو و تهدیدی جدی علیه تلاش‌های چندجانبه جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از شکل‌گیری مسابقه تسلیحاتی در این عرصه دانستند.

این پنج کشور تصریح کردند که این تحول، نگرانی‌های دیرینه درباره دکترین نظامی آمریکا در قبال تبدیل فضای ماورای جو به عرصه جنگ و عملیات نظامی را بیش از پیش تأیید می‌کند و خطر تبدیل فضا به میدان رویارویی نظامی را افزایش می‌دهد.

این کشورها همچنین با رد هرگونه تلاش برای عادی‌سازی استقرار تسلیحات در ماورای جو، بر ضرورت خودداری همه دولت‌ها از چنین اقداماتی تأکید کرده و استفاده فزاینده از قابلیت‌های فضایی برای اهداف نظامی اعلام‌نشده را تهدیدی علیه امنیت، ایمنی، ثبات و پایداری فعالیت‌های فضایی توصیف کردند.

در بخش دیگری از بیانیه، پنج کشور ضمن تاکید بر اینکه اقدامات داوطلبانه شفافیت و اعتمادسازی نمی‌توانند جایگزین تعهدات حقوقی الزام‌آور شوند؛ خواستار تقویت چارچوب حقوقی بین‌المللی و آغاز مذاکرات برای تدوین یک سند الزام‌آور، جامع و قابل راستی‌آزمایی چندجانبه با هدف پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضای ماورای جو شدند.