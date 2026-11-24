این روزها مطالبه‌گری دغدغه‌مندانه‌ای از طرف خانواده های طیف اتیسم خطاب به مسئولان ذیربط، فعالیت خود را در فضای مجازی شروع کرده و بسرعت طرفداران خود را گرد خود جمع آورده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، این مطالبه‌گری با نزدیک به ۶هزار امضا، که جمعی از خانواده‌های دارای فرزند اتیسم برای رساندن صدای اعتراض و مطالبات خود به مسئولان و قانون‌گذاران به راه انداخته اند، فقط یک درخواست اینترنتی برای جلب توجه افکار عمومی نیست؛ نشانه انباشته شدن سال‌ها نگرانی، پیگیری، مکاتبه و انتظار است.

خانواده‌هایی که بارها مشکلاتشان را به دستگاه‌های مسئول گفته‌اند، در جلسات مختلف حاضر شده‌اند و نامه نوشته‌اند، از مسئولان وعده شنیده‌اند و همچنان با همان پرسش‌های قدیمی زندگی می‌کنند.

آنها می‌پرسند چه کسی مسئول رسیدگی به وضعیت ماست؟ چرا برای مشکلاتی که سال‌هاست شناخته شده‌اند، هنوز برنامه‌ای جامع، روشن و قابل اجرا وجود ندارد؟ چرا هر بار باید دوباره از نقطه اول شروع کنیم؟

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اینها سوالات جدی و مهمی است که زیبا جلیلی شاه منصوری (مادر یک دختر طیف شدید اتیسم و نویسنده متن مطالبه‌گری) مطرح و جمع کثیری از خانواده های اتیسم آنرا امضاء کرده و از مسئولین ذیربط ، بدون حواشی سیاسی و بدون جو سازی پیگیری می کنند .

نگرانی از آینده

وقتی پای صحبت این خانواده‌ها می‌نشینیم، خیلی زود متوجه می‌شویم که مسئله فقط هزینه درمان یا کمبود مراکز توانبخشی نیست. مسئله، آینده نسلی است که بزرگ می‌شود، در حالی که پدران و مادرانش پیرتر، خسته‌تر و نگران‌تر می‌شوند.

آن‌ها از مسئولان انتظار معجزه ندارند؛ انتظار دارند وظایف قانونی و انسانی خود را انجام دهند و به جای تکرار وعده‌ها، نتیجه اقداماتشان را نشان دهند.

مادری که فرزندش سال‌هاست در طیف اتیسم قرار دارد، می‌گوید: ما بارها به مسئولان مراجعه کرده‌ایم. هر بار جلسه‌ای تشکیل شده، حرف‌هایی زده شده و قول‌هایی داده‌اند. اما وقتی به خانه برمی‌گردیم، زندگی ما همان است که بود. هزینه درمان بالاست، خدمات کافی نیست و برای هر کار باید از یک اداره به اداره دیگر برویم. چرا هیچ‌کس مسئولیت نهایی را نمی‌پذیرد؟

این گلایه را می‌توان در گزارش‌های رسانه‌ای و مطالبات متعدد خانواده‌ها دید. حتی در نشست‌های برگزارشده در نهاد ریاست‌جمهوری، مسئولان از مشکلات اقتصادی، کمبود مراکز توانبخشی، هزینه‌های درمان، حق پرستاری و نبود حمایت کافی از مادران سخن شنیده‌اند.

در یکی از این نشست‌ها، نماینده مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری از پیگیری مطالبات تا حصول نتیجه خبر داد و برای بررسی و پیگیری مشکلات، مهلت زمانی ۱۰۰ روزه مطرح شد. خانواده‌ها امیدوار شدند که شاید این بار قرار است اتفاقی بیفتد. اما پرسش مهم همچنان باقی است: نتیجه این وعده‌ها کجاست و چه زمانی خانواده‌ها می‌توانند آثار عملی آن را در زندگی خود ببینند؟

تناسبی نیست

پدری که بخش بزرگی از درآمدش را صرف درمان فرزندش می‌کند، می‌گوید: «ما با اصل هزینه کردن برای بچه‌مان مشکلی نداریم. مشکل اینجاست که هیچ تناسبی میان هزینه‌ها و توان مالی خانواده وجود ندارد.

تعرفه‌ها بالا می‌رود، تعداد جلسات مورد نیاز فرزند ما تغییر نمی‌کند، اما درآمد خانواده همان‌قدر رشد نمی‌کند. بیمه هم در عمل همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. اگر قرار است خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه باشد، چرا خانواده‌ها هنوز برای دریافت همان خدمات با محدودیت و مشکل روبه‌رو هستند؟»

مادر دیگری می‌گوید: من نمی‌دانم چرا باید برای یک حق اولیه این‌قدر بجنگیم. چرا باید نگران باشم که فرزندم در مرکز درمانی با چه کسی روبه‌رو می‌شود و چه رفتاری با او صورت می‌گیرد؟

او شاید نتواند آنچه را بر او گذشته برای من تعریف کند. اگر آسیب ببیند، اگر درمان غیراصولی روی او انجام شود، چگونه باید پیگیری کنم؟ چرا نظارت بر مراکز درمانی و توانبخشی جدی و یکپارچه نیست؟

این نگرانی‌ها در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی مطالبات خانواده‌ها تبدیل شده است. مطالبه نظارت بر مراکز، رعایت استانداردهای درمانی، صلاحیت حرفه‌ای درمانگران و تأمین امنیت افراد دارای اوتیسم، موضوعاتی نیستند که بتوان آن‌ها را به توصیه و بخشنامه محدود کرد. وقتی فردی به دلیل شرایط ارتباطی و رشدی خود قادر به بیان تجربه‌هایش نیست، مسئولیت نهادهای نظارتی برای حفاظت از او سنگین‌تر می‌شود.

اما در کنار این مشکلات، مسئله بزرگ‌تری وجود دارد که شاید کمتر در تصمیم‌گیری‌های مسئولان دیده شده باشد: بزرگسالی اوتیسم.

مادری که دختر بزرگسالی دارد، می‌گوید: همه سال‌ها از کودکان اتیسم حرف زده‌اند. انگار قرار نیست این بچه‌ها بزرگ شوند. دختر من امروز بزرگسال است، اما نیازهایش تمام نشده. برای زندگی او چه برنامه‌ای وجود دارد؟ کجا می‌تواند مهارتی یاد بگیرد؟ کجا می‌تواند کار کند؟ اگر من و پدرش دیگر توان مراقبت نداشته باشیم، چه کسی مسئولیت زندگی او را می‌پذیرد؟

پدری دیگر که به دوران سالمندی نزدیک شده، با نگرانی می‌گوید: ما تمام عمرمان را برای فرزندمان گذاشته‌ایم. اما نمی‌توانیم تا ابد در کنار او باشیم. این یک واقعیت است که مسئولان باید آن را ببینند. چرا هنوز مراکز اقامتی و مراقبتی استاندارد برای بزرگسالان اوتیسم به اندازه نیاز وجود ندارد؟ چرا برای آینده این افراد برنامه‌ای نداریم؟

واقعیت این است که اتیسم با پایان دوران کودکی تمام نمی‌شود. نیازهای فرد در طول زندگی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری نیز باید متناسب با همین واقعیت باشد. آموزش مهارت‌های زندگی، اشتغال حمایت‌شده، ایجاد مراکز روزانه و اقامتی استاندارد، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و پیش‌بینی خدمات مراقبتی برای دوران سالمندی والدین، بخشی از مسئولیت‌هایی است که نمی‌توان آن‌ها را به آینده موکول کرد.

قصه فرسودگی و انجمنی به‌نام اتیسم!

این خانواده‌ها در واقع مجموعه‌ای از مطالبات مشخص دارند.این مطالبات نیازمند تقسیم وظایف روشن میان وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مسئول است.

نمی‌توان همه مسئولیت را به یک سازمان یا یک انجمن واگذار کرد و انتظار داشت مشکل حل شود.

در این میان، مسئله انجمن اتیسم ایران نیز به‌عنوان یکی از موضوعات مورد اعتراض بخشی از خانواده‌ها مطرح است. درباره عملکرد مدیریتی، مالی و برخی فعالیت‌های این مجموعه ابهامات و تخلفات در رسانه‌ها اعتراضی منتشر شده است.

با تغییرات مدیریتی و جابه‌جایی مدیرعامل، این انتظار وجود دارد که اصل پرسش‌ها به حاشیه نرود. اگر تخلفی صورت گرفته یا حقوقی تضییع شده، باید با شفافیت و از مسیر قانونی بررسی شود. تغییر مدیرعامل به‌تنهایی پاسخ هیچ‌یک از این پرسش‌ها نیست.

خانواده‌ها حق دارند بدانند نتیجه بررسی‌ها چه شده و منابع و امکاناتی که به نام جامعه اوتیسم جمع‌آوری شده، چگونه مدیریت و هزینه شده است.

شاید تلخ‌ترین واقعیت این باشد که زمان برای این خانواده‌ها با سرعت می‌گذرد. فرزندانشان بزرگ می‌شوند و پدران و مادرانشان پیرتر. نمی‌توان هر سال با تشکیل جلسه‌ای تازه، امیدی تازه ایجاد کرد و دوباره همه چیز را به آینده سپرد. آنچه این خانواده‌ها می‌خواهند ترحم نیست؛ حق برخورداری از درمان، آموزش، امنیت، توانبخشی و زندگی با کرامت انسانی است.