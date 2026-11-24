رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم بارش باران در بخش‌هایی از کشور تا پنجشنبه پنجم آذر خبر داد و گفت: با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر از چهارشنبه، بارش باران، رگبار و رعدوبرق و کاهش نسبی دما در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز (۲ آذر) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، بارش و وزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین در مناطق شمال شرق و شرق کشور افزایش سرعت وزش باد دور از انتظار نیست.

وی افزود: سه‌شنبه (۳ آذر) در ارتفاعات آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود، اما در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود. در این روز استان‌های اردبیل و گیلان شاهد وزش باد جنوبی و افزایش قابل توجه دما خواهند بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: چهارشنبه (۴ آذر) با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. در این مناطق کاهش نسبی دما نیز رخ خواهد داد. در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز هم وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی شده است.

ضیاییان با اشاره به وضعیت جوی روز پنجشنبه (۵ آذر) گفت: در این روز بارش‌ها در شرق اردبیل، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه خواهد داشت و در مناطق شمال شرق و شرق کشور نیز افزایش وزش باد انتظار می‌رود.

وی اضافه کرد: جمعه (۶ آذر) در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام حاکم خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: این دریا امروز و همچنین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مواج خواهد بود.

پیش‌بینی هوای تهران در دو روز آینده

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۳ آذر) صاف خواهد بود و در بعضی ساعات غبار محلی و از بعدازظهر افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در این روز بین ۱۲ تا ۲۱ درجه سانتیگراد متغیر خواهد بود.

به گفته وی، چهارشنبه (۴ آذر) نیز آسمان تهران صاف است و از بعدازظهر افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید رخ می‌دهد. کمینه دمای تهران در این روز ۱۲ و بیشینه آن ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

ضیاییان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی مراکز استان‌ها گفت: طی فردا و پس‌فردا اهواز و بندرعباس با دمای ۳۰ و ۳۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای منفی ۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.

منبع: ایسنا



