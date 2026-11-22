822بازدید۳
تأکید عراقچی بر ادامه مسیر دیپلماسی
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از تداوم مسیر دیپلماسی خبر داد.
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت تاکید کرد که دیپلماسی همچنان ادامه دارد.
وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت مباحث و موضوعات در حوزه دیپلماسی ارائه و تأکید کرد: مسیر دیپلماسی همچنان ادامه دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
آقای عراقچی مسیریاب شما دچار اختلال شده و شما را از مقصد دور کرده است، جی پی اس تان را غیر فعال کرده و به تابلوهای راهنما اعتماد کنید.
خروجی ش چی بوده تا الان ؟! خسته شدیم از بلاتکلیفی
دچار مرگ تدریجی شدیم
واقعا شرم داره
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.