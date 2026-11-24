بنیامین فرجی به همراه آلن کورمانگالیف از قزاقستان در رقابت‌های دونفره قهرمانی جوانان ۲۰۲۶ جهان، با صعود به مرحله نیمه‌نهایی مدال برنز خود را قطعی کردند.

به گزارش تابنک، در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های دونفره زیر ۱۹ سالقهرمانی جهان، زوجو کورمانگالیف به مصاف آبیناند پرادیوادی و پریانوج باتاچاریا از هند رفتند و در دیداری نفس‌گیر موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسند.

نمایندگان ایران و قزاقستان در این مسابقه ابتدا گیم نخست را ۱۱ بر ۹ واگذار کردند، اما در ادامه با برتری ۱۱ بر ۸ گیم دوم را به نام خود ثبت کردند. دو گیم بعدی نیز با نتایج ۱۱ بر ۷ و ۱۸ بر ۱۶ به سود زوج هند به پایان رسید تا کار به گیم پنجم کشیده شود.

فرجی و کورمانگالیف در گیم سرنوشت‌ساز پایانی با ارائه نمایشی مقتدرانه ۱۱ بر ۹ به برتری رسیدند تا در مجموع با نتیجه ۳ بر ۲ جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کنند.

با این نتیجه مدال برنز بنیامین فرجی در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان قطعی شد تا برای نخستین بار در تاریخ تنیس روی میز جوانان کشورمان مدالی ارزشمند از مسابقات قهرمانی جهان به دست آید و افتخاری تاریخی برای ورزش ایران رقم بخورد.

شایان ذکر است این رقابت‌ها با فرمت جدید از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و این نخستین مدال ایران در این مسابقات محسوب می‌شود.

اکنون فرجی و کورمانگالیف در مرحله نیمه‌نهایی مقابل زوج کره جنوبی به میدان خواهند رفت و برای صعود به فینال و تبدیل این افتخار تاریخی به مدال طلا تلاش خواهند کرد.

هدایت تیم دونفره فرجی و آلن به عهده میعاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان کشورمان در این مسابقات است.