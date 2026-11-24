جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی کردند.



به گزارش تابناک، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر روز سه شنبه در واشنگتن با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، در این دیدار همکاری استراتژیک دو کشور و راه‌های حمایت و تقویت آن در حوزه‌های مختلف بررسی شد.

دو طرف درباره تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کردند.

وزیر خارجه قطر بر حمایت کامل دوحه از همه تلاش‌های دیپلماتیک با هدف دستیابی به راه حلی برای تضمین آزادی دریانوردی و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافق جامع در راستای تحقق صلح پایدار در منطقه تاکید کرد.

منبع: ایسنا

