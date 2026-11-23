

به گزارش تابناک، رسانه آمریکایی «المانیتور» ضمن آنکه از دیدار مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در واشنگتن خبر داد، گزارش داد: «این دیدار درحالی انجام شد که دوحه تلاش می‌کند بن‌بست میان تهران و واشنگتن را بشکند.»

هدف رسمی سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که دومین سفر او در کمتر از یک ماه گذشته است، برگزاری گفت‌وگوی راهبردی سالانه میان قطر و ایالات متحده عنوان شده بود. با این حال، جنگ آمریکا علیه ایران بر مذاکرات مربوط به روابط دوجانبه آنها سایه افکنده بود.

این دیدار در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و قطر به تلاش‌های میانجیگرانه خود برای پایان دادن به جنگ علیه ایران ادامه می‌دهد.

هنوز جزئیات این دیدار و تصاویر مربوطه منتشر نشده است.