به گزارش تابناک؛ «کاردار قطر در غیاب سفیرشان به وزارت خارجه فراخوانده و و مراتب اعتراض ایران نسبت به این بیانیه کاملاً بی‌اساس و غیرقابل‌قبول به وی ابلاغ شد.» این خبر را سخنگوی دستگاه دیپلماسی اسماعیل بقائی امروز (دوشنبه) دوم آذرماه ۱۴۰۵ و در نشست هفتگی با خبرنگاران بیان کرد.آنگونه که بقائی اعلام کرد احضار این دیپلمات ارشد قطری در پی بیانیه مشترکی بود که اخیرا آلمان و قطر صادر و حملات ایران به کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری را محکوم و بر بازگشایی تنگه هرمز تأکید کردند.

در بیانیه قطر و آلمان که در پی سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به برلین صادر شد، آمده است: «از ایران می‌خواهیم که به تعهدات خود بر اساس پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان.پی.تی) پایبند باشد و توافق داریم که ایران تحت هیچ شرایطی نباید سلاح هسته‌ای تولید کرده یا به دست آورد.»«توقف حمایت و تسلیح حوثی‌ها توسط ایران» از دیگر مواردی بود که در بیانیه که سی‌ام آبان‌ماه از سوی وزارت خارجه قطر منتشر شد، به آن پرداخته شده است.

تکلیف آلمان روشن است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در همین ارتباط البته تکلیف آلمان در این زمینه را روشن خواند و گفت: این کشور خیلی وقت است نشان داده در سیاست خارجی‌اش استقلال عمل و ثبات قدم ندارد. طرفی که به‌جای محکوم کردن جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، درصدد توجیه آن برآمد و ادعا کرد که رژیم صهیونیستی دارد کار کثیف ما را انجام می‌دهد.فریدریش مرتس صدراعظم آلمان در ابتدای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عنوان کرده بود که اینها با حمله به ایران «کار کثیف اروپا» را انجام می‌دهند و به نوعی این تجاوز نظامی را توجیه کرد.البته نقش آلمان در تسلیح رژیم صدام به تسلیحات شیمیایی همچنان در اذهان مردم ایران باقی است و آنگونه که بقائی پیش از این هم به آن اشاره کرده بود «آلمان همچنان باید به‌خاطر نقش ویژه و کلیدی خود در ارائه تسلیحات شیمیایی کشتار جمعی به رژیم صدام حسین پاسخگو باشد.»

اقدام دور از انتظار قطر

ولی قطر آنگونه که بقائی به آن اشاره کرد، اقدامش دور از انتظار بود. سخنگوی وزارت امو خارجه در این باره به مراودات همسایگی ایران و قطر و روابط خوب دو کشور اشاره کرد و گفت: قطر کشوری همسایه و دارای مراودات مهم و مستمر با جمهوری اسلامی ایران است و هم کشوری است که خود شاهد بوده به چه شکل از پایگاه‌های مستقر در برخی کشورهای منطقه برای ضربه زدن به ایران استفاده شده است. به گفته بقائی اینکه قطر با آلمان «هم‌داستان» شده، نیازمند توضیح است و در همین رابطه گفت که کاردار قطر در تهران در غیاب سفیر این کشور به وزارت خارجه ایران احضار شده است.

همداستانی قطر و آلمان در این زمینه در حالی صورت گرفته که مقامات ایرانی پیش از این به کشورهای منطقه نسبت به قرار دادن پایگاه‌هایشان در اختیار آمریکا هشدار داده بودند. در همین رابطه نیز اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت که این ایران است که از کشورهای همسایه به خاطر همراهی و مشارکت در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی مطالبه غرامت دارد.

لازم به ذکر است سفیر آلمان نیز اواخر مهرماه سال‌جاری به وزارت خارجه ایران احضار شد. دلیلش هم تکرار اتهام‌زنی‌های بی‌اساس مقامات آلمانی علیه ایران بود. چند روز قبل از آن دادگاهی در آلمان دو مرد را به ادعای طرح‌ریزی حملاتی به چهره‌های شناخته‌شده طرفدار اسرائیل و جاسوسی از یهودیان به نیابت از سرویس‌های اطلاعاتی ایران، به زندان محکوم کرد. برهمین اساس اکسل دیتمان، سفیر آلمان در تهران ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ توسط علیرضا یوسفی، دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد سخیف برخی مقامات آلمانی در قبال ایران به وی ابلاغ شد.