تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و امارات

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای اماراتی خود، پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ ثبات و امنیت رایزنی کرد.

به گزارش تابناک؛ در گفتگوی تلفنی امشب سید عباس عراقچی و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزرای امور خارجه ایران و امارات، آخرین رویدادهای منطقه‌ای در پرتو تلاش‌های دیپلماتیک در جهت حفظ ثبات در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.