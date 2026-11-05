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تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و امارات

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای اماراتی خود، پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ ثبات و امنیت رایزنی کرد.

کد خبر: 4200083تاریخ انتشار: 615 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ در گفتگوی تلفنی امشب سید عباس عراقچی و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزرای امور خارجه ایران و امارات، آخرین رویدادهای منطقه‌ای در پرتو تلاش‌های دیپلماتیک در جهت حفظ ثبات در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

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اماراتعباس عراقچیگفتگووزیر امور خارجه اماراتسید عباس عراقچی وزیر امور خارجه

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