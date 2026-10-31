عراقچی

واکنش تند عراقچی به آلمان؛ خط قرمزی در کار نیست

صدراعظم آلمان اعلام کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی تحمیل کرده است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۵۲
| |
1055 بازدید
|
۰
واکنش تند عراقچی به آلمان؛ خط قرمزی در کار نیست

به گزارش تابناک؛ عراقچی وزیر اموز خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اخیر صدراعظم آلمان اظهار داشت: دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.


وی گفت: هنگامی که سال گذشته حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، آقای مرتس از این حملات استقبال کرد. 

او گفت «آن‌ها دارند کار کثیف اروپا را انجام می‌دهند.»!

۱۰۰ میلیارد یورو در مقایسه با ضربه‌ای سهمگین و ویرانگر که نیروهای مسلح قدرتمند ایران به کسانی که جرئت تعرض به ملت ما را داشته باشند وارد خواهند کرد، هیچ است؛ دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.


توضیحات: شایان ذکر است صدراعظم آلمان با اعتراف به پیامدهای سنگین اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، اعلام کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی تحمیل کرده است.

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
عباس عراقچیآلمانایرانصدراعظم آلمانخط قرمز
مطالب مرتبط
واکنش عراقچی به تناقضات مکرون درمورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران
واکنش کنایه آمیز عراقچی به ادعای نخست وزیر انگلیس
واکنش عراقچی به مطلب نشریه اسرائیل هیوم
واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی: مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیوایرانجنگ ایران و آمریکاآمریکامسعود پزشکیانتنگه هرمزترامپعربستان
نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین