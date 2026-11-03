عراقچی: همسایگان ما در اولویت هستند
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی پس از سفر به ترکمنستان تاکید کرد که همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.
به گزارش تابناک؛ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به سفر خود به جمهوری ترکمنستان و دیدار با مقامات این کشور نوشت: باعث خرسندی است که در عشقآباد با رئیسجمهور سردار بردیمحمداف دیدار کردم و گفت وگوهای سازندهای با دوست و همتای خود رشید مردوف وزیر امور خارجه داشتم.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه تاریخ مشترک و پیوندهای عمیق فرهنگی ما، بنیانی مستحکم برای گسترش همکاریها فراهم میکند، تاکید کرد: همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه صبح روز دوشنبه ۱۱ آبانماه در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی، وارد عشقآباد پایتخت ترکمنستان شد. عراقچی در این سفر با «سردار بردی محمداف» رئیسجمهور و «رشید مردوف» وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتوگو کرد. بررسی ظرفیتهای موجود برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی و همچنین تبادل نظر درباره منطقه و موضوعات بینالملل از محورهای رایزنیهای وزیر امور خارجه ایران در این سفر بود.
منبع: ایرنا
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