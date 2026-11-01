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تابناک
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1965بازدید

عراقچی به ترکمنستان سفر می کند

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس یک هیأت دیپلماتیک و اقتصادی به عشق‌آباد سفر خواهد کرد.

کد خبر: 100000055تاریخ انتشار: 1965 بازدید

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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس یک هیأت دیپلماتیک و اقتصادی به عشق‌آباد سفر خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر با مقامات ترکمنستان درباره روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو کشور گفتگو و رایزنی خواهد کرد.

منبع: مهر

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برچسب ها

ترکمنستانعباس عراقچیهیات دیپلماتیک

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