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عراقچی به ترکمنستان سفر می کند
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس یک هیأت دیپلماتیک و اقتصادی به عشقآباد سفر خواهد کرد.
به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس یک هیأت دیپلماتیک و اقتصادی به عشقآباد سفر خواهد کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر با مقامات ترکمنستان درباره روابط دوجانبه در حوزههای مختلف مورد علاقه دو کشور گفتگو و رایزنی خواهد کرد.
منبع: مهر
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