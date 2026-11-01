عراقچی به ترکمنستان سفر می کند

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس یک هیأت دیپلماتیک و اقتصادی به عشق‌آباد سفر خواهد کرد.



به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس یک هیأت دیپلماتیک و اقتصادی به عشق‌آباد سفر خواهد کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر با مقامات ترکمنستان درباره روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو کشور گفتگو و رایزنی خواهد کرد.

منبع: مهر