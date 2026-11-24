اعمال محدودیت تردد شناورها در مسیرهای دریایی کیش
با توجه به پیشبینی افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیتهایی برای تردد شناورها در مسیرهای دریایی منتهی به جزیره کیش در روز چهارشنبه چهارم آذرماه اعمال میشود.
به گزارش تابناک، از روز چهارشنبه ۴ آذرماه تردد شناورهای مسافری از بندر چارک از ساعت ۱۴ و از جزیره کیش از ساعت ۱۵ ممنوع خواهد بود.
همچنین تردد شناورهای حمل خودرو (لندینگکرافت) در مسیر بندر کیش به بندر آفتاب و بالعکس از ساعت ۱۳ ممنوع است، اما تردد این شناورها در مسیر بنادر چارک و کیش با رعایت نکات ایمنی و اتخاذ تمهیدات لازم بلامانع خواهد بود.
بر اساس این محدودیتها، تردد قایقها و لنجهای صیادی نیز از ساعت ۱۳ ممنوع خواهد بود.
با توجه به شرایط نامساعد جوی، تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج، از کیشوندان و گردشگران درخواست میشود از انجام فعالیتهای دریایی غیرضروری خودداری کرده و بهمنظور پیشگیری از حوادث احتمالی، توصیهها و نکات ایمنی را جدی بگیرند.
کیشوندان و مسافران میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناورها با شماره ۰۷۶۴۵۷۷ در غرب هرمزگان و شماره ۰۷۶۴۴۸۸ در جزیره کیش تماس بگیرند.
منبع: مهر
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