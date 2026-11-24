

به گزارش تابناک، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی به زبان انگلیسی نوشت: طرح‌های ترامپ و تیم شکست‌خورده‌اش برای محاصره ایران، به همان اندازه که استراتژی جنگی ناکامشان توهم‌آمیز و بیهوده بود، توهم‌آمیز و بی‌نتیجه است.

وی تأکید کرد: ملت ایران، نیروهای مسلح و تمام ارکان حاکمیت، با عزمی راسخ مصمم هستند که این محاصره را درهم بشکنند و به هرگونه تجاوز جدید، با تمام قوا پاسخ دهند.



