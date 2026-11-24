به گزارش تابناک،عصر امروز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۰۵، با حضور اعضاء و، معاون اول رئیس‌جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست، ضمن تصویب سیاست‌ها، اهداف، رویکردها و سیر محتوایی برنامه‌های ستاد سالگرد، برنامه‌ریزی دقیق برای تعیین و تبیین مسئولیت کمیته‌های مختلف ستاد و همچنین تبادل نظر درباره ارائه راهکارهای مؤثر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های سالگرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب، حسین محمدی عضو دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا زاکانی شهردار تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه کشور، علیرضا مختارپور مشاور رئیس دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، مهدی ابراهیم زاده معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی و ایمان محمدیان دبیر ستاد و معاون فرهنگی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی از حاضران در این جلسه بودند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

