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عکس: زیارت نوجوان جانباز پیجر لبنان از مزار امام شهید ایران
زیارت یک نوجوان جانباز پیجر لبنان از مزار امام جانباز و شهید ایران
به گزارش تابناک. تصویری از زیارت نوجوان جانباز پیجر لبنان از مزار امام جانباز و شهید ایران در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
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نظرات بینندگان
دشمنی شیاطین را ببینید دشمنی دشمن حیله گر را ببینید،آنوقت هنوز یک عده باور نکرده اند
خدا اسرائیل را به لعنت ابدی دچار کند
خدا لعنت کنه شیاطین اسرائیلی رو .
ایشون اسم نداره ؟؟
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