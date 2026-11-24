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وقوع انفجار در مقر کردهایجدایی طلب در اربیل
یک مقر متعلق به کردهای جداییطلب در مرکز اقلیم کردستان عراق هدف حمله قرار گرفت.
به گزارش تابناک، برخی منابع خبری روز سهشنبه از وقوع انفجار در استان اربیل در شمال عراق خبر دادند.
بنابر اعلام این منابع خبری یکی از مقرهای جداییطلبان کُرد در شهرستان کویه در استان اربیل هدف قرار گرفت.
پیش از این محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد از توافق با عراق برای اخراج کردهای مسلح جداییطلب در اقلیم کردستان یا تحویل آنها خبر داده بود.
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