تابناک گزارش می دهد؛
حذف مرغ درشت از ویترین فروشگاهها / مردم حق انتخاب مرغ هم ندارند؟
عرضه مرغ بالای دو کیلوگرم از اول دیماه به شکل کامل متوقف میشود؛ تصمیمی که نگرانیهایی درباره قیمت و حق انتخاب مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی تابناک ، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر شیوه عرضه مرغهای سنگین، بحثهایی درباره حق انتخاب مصرفکنندگان و پیامدهای احتمالی آن برای بازار مرغ ایجاد کرده است که بر اساس اعلام روحالله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، از اول دیماه مرغهای با وزن بیش از دو کیلوگرم نباید بهصورت کامل بستهبندی و در فروشگاهها عرضه شوند و باید به بخش قطعهبندی اختصاص پیدا کنند و هدف از اجرای این طرح، مدیریت وزن مرغهای عرضهشده بهصورت کامل در شبکه توزیع و تأمین نیاز بخش قطعهبندی به مرغهای درشت است و به همین جهت تولید مرغهای بالای دو کیلوگرم متوقف نمیشود، بلکه شیوه عرضه آنها در بازار تغییر میکند.
با این حال، این تصمیم میتواند از منظر حق انتخاب مصرفکننده و هزینههای خرید خانوارها محل بحث باشد؛ چراکه بسیاری از خانوادهها و رستورانداران به دلایل مختلف، از جمله قیمت مناسبتر در مقایسه با خرید قطعات یا نیاز به حجم بیشتر گوشت در یک واحد، خرید مرغ کامل و درشت را ترجیح میدهند اما در چنین شرایطی، محدود شدن عرضه مرغ کامل با وزن بالا، مصرفکننده را عملاً میان خرید مرغهای کوچکتر یا انتخاب قطعات مرغ قرار میدهد؛ قطعاتی که ممکن است به دلیل هزینههای فرآوری و بستهبندی، قیمت تمامشده بیشتری داشته باشند.
عرضه مرغ بالای دو کیلوگرم و احتمال افزایش قیمت در بازار
تغییر الگوی عرضه مرغهای درشت شاید در کوتاهمدت به افزایش حجم عرضه قطعات مرغ منجر شود، اما با حذف مرغهای درشت بهصورت کامل، احتمال اینکه تقاضا برای مرغهای کامل با وزن پایینتر بیشتر شود زیاد است؛ موضوعی که خود می تواند به افزایش قیمت آن دامن بزند.
اما انتقال مرغهای درشت به بخش قطعهبندی حتی می تواند سهم تولیدکنندگان بزرگ را در تأمین قطعات بازار افزایش دهد که در چنین شرایطی، احتمال اینکه تمرکز عرضه و یا توافقات پشت پرده قیمتی برای محصولاتی مانند ران و سینه مرغ شکل بگیرد زیاد است .
هزینه قطعهبندی مرغ بر دوش مصرفکننده میافتد؟
همچنین مرغ های قطعهبندیشده در فرآیند تولید و عرضه، هزینههایی مانند بستهبندی، دستمزد برای برش، آمادهسازی و هزینههای لجستیکی به همراه دارد که این هزینهها قیمت نهایی محصول را افزایش می دهد بنابراین اختصاص اجباری مرغهای بالای دو کیلوگرم به بخش قطعهبندی، مصرفکننده را به سمت خرید محصولاتی سوق خواهد داد که هزینه نهایی بیشتری دارند و بخشی از هزینههای تغییر فرآیند عرضه، در نهایت به خریداران منتقل خواهد شد.
مساله مهم دیگر ظرفیت عملیاتی کشتارگاهها و واحدهای قطعهبندی است که با انتقال حجم قابل توجهی از مرغهای درشت به این بخش، فشار بیشتری بر زیرساختهای فرآوری وارد می شود و اگر ظرفیت قطعهبندی کشتارگاهها متناسب با حجم مرغهای منتقلشده نباشد، احتمال اینکه محصولات یا افت کیفیت پایین بستهبندی شود افزایش می یابد .
مشکل بازار مرغ وزن آن است یا هزینه نهادههای تولید؟
بنابراین تمرکز بر وزن مرغهای عرضهشده بهصورت کامل، بدون توجه همزمان به مشکلات تأمین نهاده و ثبات تولید، ممکن است تنها بخشی از مسئله بازار را هدف قرار دهد و مدیریت نحوه بستهبندی و توزیع، به معنای حل مشکلات ریشهای تولید نیست. به همین جهت طرحی که وزارت جهاد کشاورزی با هدف مدیریت عرضه مرغ اجرا میکند، آثار احتمالی آن بر انتخاب مصرفکننده، هزینه خرید خانوارها و ظرفیت تولید و فرآوری است و نیازمند ارزیابی دقیق تری است .
به نظر می رسد ، اگرچه هدف اعلامشده این سیاست، ساماندهی عرضه و استفاده از مرغهای درشت در بخش قطعهبندی باشد، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که آیا منافع مورد انتظار از تغییر شیوه توزیع، با هزینههایی که ممکن است به مصرفکننده و تولیدکننده تحمیل شود، تناسب دارد یا خیر.
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نظرات بینندگان
کار درستی است مثل اینکه بگویند نان با سبوس باشد که باید باشد حالا رنگش کمی تیره تر اما سالم تر. در مورد مرغ هم وزن بیش از 2 کیلو هم اتلاف خوراک است و هم بخش عمده آن چربی است اونایی که فرمودن جوجه یک کیلویی و... لطفا مرغ کیلویی2 و 1900گرمی و 1800 گرمی بخرند.
قشنگ سر کاریم!!!
احسنت
قرار بود زیر 1/5باشه استانداردش 1کیلو هست
مرغ زیر 1 کیلو؟؟؟؟ خوبی؟
یا مریضه یا جوجه است که فقط استخوانه.
زیر یک کیلو میشه جوجه که گوشتش کمه
آره دیگه مگه ندیدید مرغ های وارداتی همه یک کیلویی هست مرغ ترکیه ای برزیل و...نمیخره کسی مرغ سنگین بابا ضرر داره
قیمت مرغ قطعه بندی نباید تفاوت زیادی با مرغ کامل داشته باشد. مگر چقدر پول ظرف و ... است؟!!
مرغ سبکتر باشه تلفات هم کمتره در ضمن انفولانزا در راهه به گفته خبر همین تابناک وخوردن مرغ وتخم مرغ خطرناکه من دیگه نمیخرم
وقتی پشتیبانی مرغ منجمد از ترکیه وارد میکنه کیلویی ۵۵۰ هزار تومن و بعد میخواد این مرغ را با سود و هزینه سردخانه هم بفروشه پس باید قیمت مرغ به کیلویی ۶۰۰ هزار تومن حداقل برسه.
مرغ هر کیلو یک دلارونیم هست با دست بالا گرفتن بازرجهانی
اتفاقا اگراین تصمیم عملی واجرا بشود به نفع اقتصاد خانوارها میباشد ومردم ناچارنبستند مرغ باوزن بالا وهورمونی بخرند استاندار مرغ همان وزن های معمول در جهان میباشد یعنی وزن های بین 1400تا1600درهرحال اقدام مثبتی میباشد اگرکارشنکی نشود
به مرغ هیچگونه هورمونی نمیزنن.
اثبات شده دلیل سینه دراوردن مردان و رشد مو در صورت زنان همین هورمون تزریق شده به مرغ هست
مرغ کوچیک هورمون کمتری داره
بها درود،
بهعنوان یک دامپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه که بیش از 35 سال است با صنعت طیور آشنایی و همکاری دارد، با اطمینان خاطر اعلام میکنم که در صنعت طیور ایران بههیچوجه از هورمون استفاده نمیشود زیرا علاوه بر ممنوعیت مصرف آن، از نظر اقتصادی نیز بههیچ عنوان توجیه ندارد.
اگر هورمون نخوره که 24ساعته و35روز جوجه نمیشه مرغ کامل
مردم فکر میکنند هورمون،آب مقطر هست نمی دانند یک دوز 5 هورمون بالای 1 تومان هست
از دید علمی ما مرغ هورمونی نداریم ، تفکر غلط در افکار عمومی هست ، مرغدار در نهاده مثل گندم و سویا کنجاله ش مانده نمی تواند با ارز آزاد خریداری کنه حالا بیاد همرمون به گرانی خریداری کنه به مرغ ها تزریق کنه ؟!! ۳۰۰۰ قطعه مرغ هر مرغ هورمون بگیره میدونی چقدر هزینه بردار است علت اصلی چاقی مرغ ها از وزن ۱۳۰۰ به بالا آنتی بیوتیک دریافت می کنند و شبانه روز در حال خوردن هستند وزن بالا میره دلیل علمی اینه
بنظر میرسد این گزارش اصلا کارشناسی نیست ،دامپزشکان ،متخصصان پرورش طیور و کارشناسان تغذیه باید این تصمیم را از نظر سلامتی و اقتصادی بررسی کنند، تجربه شخصی بنده این است که مرغ ماشینی با وزن کمتر از ۲ کیلو طعم بهتری دارد،البته در مورد مرغهای رسمی که تغذیه و پرورش آنها متفاوت است وزن کم یا زیاد در طعم خیلی تفاوتی ندارد
هیچمرغی هورمن نمی زنند،قیمت یک دوز هورمون دامی،بالای 1 تومان هست،به خاطر این هست که مرغ پرورشی نباید بیشتر از 45 روز عمر داشته باشد و وزن مرغ 1700 گرم بیشتر نباشه،ولی اگر بیشتر بشه خاصیت پروتئینی اش پایین می آید و سموم زیادی از طریق دانه ها جذب بدن مرغ می شود
به فکرسلامت مردم باشیدنکنه دوباره آنفولانزای پرندگان اومده نمیگید جلوی کارخونه های سوسیس کالباس که باخمیرکردن مرغهاوافزودن رنگ صورتی وطعم دهنده محصول بی کیفیت پرازمریضی درست میکنند رابگیرید
پرورش و عرضه مرغ گوشتی در اغلب کشورهای جهان، البته براساس شرایط اقتصادی (مانند هزینه تولید، کیفیت محصول، ...) و اجتماعی و عوامل دیگر، عمدتاً تا وزن زنده حدود 2 تا 2/5 کیلوگرم انجام میشود.
به جرات می2توان گفت شاید تصمیم اتخاذ شده، یکی از مهمترین و بهترین تصمیمهایی است که در این ارتباط گرفته شده است مشروط بر آنکه تمام تمهیدات لازم برای اجرای این طرح لحاظ گردد.
لطفا کمی مطالعه بکنید بعد نظر بدهید. در هیچ کشوری که سلامتی مردمش برایش مهم است مرغ بالای ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ گرم تولید هم نمیشود. در دهه ۷۰ خودمان هم دوره ای از طرف پشتیبانی امور دام این کار انجام شد که خیلی خوب بود ولی دولتهای بعدی گند زدند به فعالیتهای درست انجام شده. دولت احمدی نژاد ریما همه چیز را از ایران گرفت. مرغ بالای ۱۴۴۰ گرم اصلا خاصیت غذایی ندارد و تفاله ای بیش نیست.
مشکل اینجاست که دولت که به فکر سلامت مردم نیست ، فقط بی عرضه گی خودشون تو تولید و چرخوندن اقتصاد که به فلاکت رسوندن رو ماست مالی میکنن
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