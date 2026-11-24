به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی تابناک ، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر شیوه عرضه مرغ‌های سنگین، بحث‌هایی درباره حق انتخاب مصرف‌کنندگان و پیامدهای احتمالی آن برای بازار مرغ ایجاد کرده است که بر اساس اعلام روح‌الله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، از اول دی‌ماه مرغ‌های با وزن بیش از دو کیلوگرم نباید به‌صورت کامل بسته‌بندی و در فروشگاه‌ها عرضه شوند و باید به بخش قطعه‌بندی اختصاص پیدا کنند و هدف از اجرای این طرح، مدیریت وزن مرغ‌های عرضه‌شده به‌صورت کامل در شبکه توزیع و تأمین نیاز بخش قطعه‌بندی به مرغ‌های درشت است و به همین جهت تولید مرغ‌های بالای دو کیلوگرم متوقف نمی‌شود، بلکه شیوه عرضه آن‌ها در بازار تغییر می‌کند.

با این حال، این تصمیم می‌تواند از منظر حق انتخاب مصرف‌کننده و هزینه‌های خرید خانوارها محل بحث باشد؛ چراکه بسیاری از خانواده‌ها و رستوران‌داران به دلایل مختلف، از جمله قیمت مناسب‌تر در مقایسه با خرید قطعات یا نیاز به حجم بیشتر گوشت در یک واحد، خرید مرغ کامل و درشت را ترجیح می‌دهند اما در چنین شرایطی، محدود شدن عرضه مرغ کامل با وزن بالا، مصرف‌کننده را عملاً میان خرید مرغ‌های کوچک‌تر یا انتخاب قطعات مرغ قرار می‌دهد؛ قطعاتی که ممکن است به دلیل هزینه‌های فرآوری و بسته‌بندی، قیمت تمام‌شده بیشتری داشته باشند.

عرضه مرغ بالای دو کیلوگرم و احتمال افزایش قیمت در بازار

تغییر الگوی عرضه مرغ‌های درشت شاید در کوتاه‌مدت به افزایش حجم عرضه قطعات مرغ منجر شود، اما با حذف مرغ‌های درشت به‌صورت کامل، احتمال اینکه تقاضا برای مرغ‌های کامل با وزن پایین‌تر بیشتر شود زیاد است؛ موضوعی که خود می تواند به افزایش قیمت آن دامن بزند.

اما انتقال مرغ‌های درشت به بخش قطعه‌بندی حتی می تواند سهم تولیدکنندگان بزرگ را در تأمین قطعات بازار افزایش دهد که در چنین شرایطی، احتمال اینکه تمرکز عرضه و یا توافقات پشت پرده قیمتی برای محصولاتی مانند ران و سینه مرغ شکل بگیرد زیاد است .

هزینه قطعه‌بندی مرغ بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد؟

همچنین مرغ های قطعه‌بندی‌شده در فرآیند تولید و عرضه، هزینه‌هایی مانند بسته‌بندی، دستمزد برای برش، آماده‌سازی و هزینه‌های لجستیکی به همراه دارد که این هزینه‌ها قیمت نهایی محصول را افزایش می دهد بنابراین اختصاص اجباری مرغ‌های بالای دو کیلوگرم به بخش قطعه‌بندی، مصرف‌کننده را به سمت خرید محصولاتی سوق خواهد داد که هزینه نهایی بیشتری دارند و بخشی از هزینه‌های تغییر فرآیند عرضه، در نهایت به خریداران منتقل خواهد شد.

مساله مهم دیگر ظرفیت عملیاتی کشتارگاه‌ها و واحدهای قطعه‌بندی است که با انتقال حجم قابل توجهی از مرغ‌های درشت به این بخش، فشار بیشتری بر زیرساخت‌های فرآوری وارد می شود و اگر ظرفیت قطعه‌بندی کشتارگاه‌ها متناسب با حجم مرغ‌های منتقل‌شده نباشد، احتمال اینکه محصولات یا افت کیفیت پایین بسته‌بندی شود افزایش می یابد .

مشکل بازار مرغ وزن آن است یا هزینه نهاده‌های تولید؟

بنابراین تمرکز بر وزن مرغ‌های عرضه‌شده به‌صورت کامل، بدون توجه هم‌زمان به مشکلات تأمین نهاده و ثبات تولید، ممکن است تنها بخشی از مسئله بازار را هدف قرار دهد و مدیریت نحوه بسته‌بندی و توزیع، به معنای حل مشکلات ریشه‌ای تولید نیست. به همین جهت طرحی که وزارت جهاد کشاورزی با هدف مدیریت عرضه مرغ اجرا می‌کند، آثار احتمالی آن بر انتخاب مصرف‌کننده، هزینه خرید خانوارها و ظرفیت تولید و فرآوری است و نیازمند ارزیابی دقیق تری است .

به نظر می رسد ، اگرچه هدف اعلام‌شده این سیاست، ساماندهی عرضه و استفاده از مرغ‌های درشت در بخش قطعه‌بندی باشد، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که آیا منافع مورد انتظار از تغییر شیوه توزیع، با هزینه‌هایی که ممکن است به مصرف‌کننده و تولیدکننده تحمیل شود، تناسب دارد یا خیر.