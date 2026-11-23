پرسش جدی این است: در شرایطی که دشمن خیلی واضح اعلام کرده است که، اقتصاد و معیشت مردم را مقدمه جنگ‌افروزی جدید تعریف کرده، چرا برخی سیاست‌های اقتصادی طوری تعریف و اجرا می‌شوند که درست در مسیر خواست دشمن قرار می‌گیرند؟

به گزارش تابناک؛ مسئله نفوذ جدی است و کسانی که این مسئله را «توهم توطئه» می‌نامند، در بهترین حالت، اگر خودشان «نفوذی» نباشند، یک مشت ساده‌لوح‌اند.

«نفوذ» می‌تواند در هر جا و هر منصبی صورت بگیرد. اما یکی از سخت‌یاب‌ترین جاها برای شناسایی نفوذی، اطرافیان برخی مقامات مسئول به‌ویژه تصمیم‌سازان است. کسانی که ظاهر موجهی دارند اما بعضاً با چند واسطه، مشورت غلط و حساب‌شده‌ای را به یک مسئول بلندپایه می‌رسانند. اما از آنجایی که مشاور باید «حرف» بزند تا مشورت بدهد، با رجوع به مشورت‌ها و حرف‌ها و آدرس‌هایی که می‌دهد، می‌توان او را شناخت و به دام انداخت.

نفوذ در لایه تصمیم‌سازان؛ فراتر از توهم





هیچ‌کس منکر وجود مشکلات در شرایط محاصره و جنگ نیست اما نکته مهم در اینجا، آن «عجله عجیب و مشکوکی» است که در این تصمیم‌گیری‌های بعضاً غلط و پی‌درپی دیده می‌شود.

از آنجایی که دشمن تصریح کرده با استفاده از مشکل‌آفرینی‌های اقتصادی قصد دارد مردم را عصبانی کند تا شرایط برای جنگ‌افروزی مهیا شود، این اقدامات اقتصادی را باید مشکوک دانست.

دشمن جرقه این آشوب‌ها را در حوزه «اقتصاد و معیشت» قرار داده است و در چنین فضایی شاهدیم که به‌صورت ناگهانی خبرهایی از سهمیه‌بندی بنزین و نان منتشر می‌شود.

هنوز مردم از شوک این خبر خارج نشده‌اند که، خبر افزایش چندباره قیمت روغن موتور و تایر رسانه‌ای می‌شود و این روزها نیز خبر قطعی برق و گاز و…! بدون اغراق، خبر همه این گران‌سازی‌ها و قطع و وصل‌ها کردن‌ها، به‌صورت ناگهانی و با فاصله کم اعلام شده‌اند و بعضاً پس از اینکه، اعتراض‌ها به اوج رسیده، مسئولی آمده و توضیحاتی در این باره داده است. مثل توضیحاتی که درباره سهمیه‌بندی نان داده شد. مردم شرایط را خوب می‌فهمند اما آنچه درکش برای همه مشکل است این است که «چرا ناگهانی» و بعضاً این‌قدر «بد» ؟!

واقعاً چه کسی با چه انگیزه‌ای به رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد داد، آن فیلم را در تاریکی تهیه و منتشر کند؟! چه کسی باعث شد، نرخ خرید تضمینی گندم -به‌عنوان اصلی‌ترین محصول و کالای استراتژیک در همه جوامع- دیر اعلام شود تا کشاورز سرگردان بماند و وقتی هم اعلام شد، قیمت طوری باشد که کشاورز را از کشت این محصول ناامید کند؟!

چه کسانی باعث شدند مطالبات سال گذشته گندم‌کاران پرداخت نشود، امری که باعث بدبینی گندم‌کاران و تردید جدی آن‌ها در کشت مجدد این محصول می‌شود؟! همین‌طور موضوع بیمه محصول گندم‌کاران و… که همه و همه این موارد به یک نقطه ختم می‌شود: «کمبود گندم» آن هم وسط محاصره دشمن! ممکن است -همان‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی چند روز پیش اعلام کرد-اختلاف نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری دلیل تأخیر ۴ ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باشد، یا اختلاف‌نظر میان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه از یک سو و وزیر جهاد کشاورزی از سوی دیگر، باعث به‌وجود آمدن مشکلاتی در حوزه نان شده باشد.

یعنی اینجا موضوع، نفوذ و نفوذی نباشد ولی قطعاً «سوءمدیریت» است. خسارات سوءمدیریت در چنین شرایطی و در چنین حوزه‌ای کم از خسارات آن نفوذی و جاسوس نیست و حتماً نابخشودنی است!

به دنبال اثبات یک اتهام و زدن تهمت نیستیم، بلکه صرفاً دنبال طرح پرسشی جدی هستیم و پرسش این است: در شرایطی که دشمن خیلی واضح اعلام کرده است که، اقتصاد و معیشت مردم را مقدمه جنگ‌افروزی جدید تعریف کرده، چرا برخی سیاست‌های اقتصادی طوری تعریف و اجرا می‌شوند که درست در مسیر خواست دشمن قرار می‌گیرند؟

منبع: کیهان



