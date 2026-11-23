جزئیات تازه از توصیه نفوذیها به پزشکیان
پرسش جدی این است: در شرایطی که دشمن خیلی واضح اعلام کرده است که، اقتصاد و معیشت مردم را مقدمه جنگافروزی جدید تعریف کرده، چرا برخی سیاستهای اقتصادی طوری تعریف و اجرا میشوند که درست در مسیر خواست دشمن قرار میگیرند؟
به گزارش تابناک؛ مسئله نفوذ جدی است و کسانی که این مسئله را «توهم توطئه» مینامند، در بهترین حالت، اگر خودشان «نفوذی» نباشند، یک مشت سادهلوحاند.
«نفوذ» میتواند در هر جا و هر منصبی صورت بگیرد. اما یکی از سختیابترین جاها برای شناسایی نفوذی، اطرافیان برخی مقامات مسئول بهویژه تصمیمسازان است. کسانی که ظاهر موجهی دارند اما بعضاً با چند واسطه، مشورت غلط و حسابشدهای را به یک مسئول بلندپایه میرسانند. اما از آنجایی که مشاور باید «حرف» بزند تا مشورت بدهد، با رجوع به مشورتها و حرفها و آدرسهایی که میدهد، میتوان او را شناخت و به دام انداخت.
نفوذ در لایه تصمیمسازان؛ فراتر از توهم
هیچکس منکر وجود مشکلات در شرایط محاصره و جنگ نیست اما نکته مهم در اینجا، آن «عجله عجیب و مشکوکی» است که در این تصمیمگیریهای بعضاً غلط و پیدرپی دیده میشود.
از آنجایی که دشمن تصریح کرده با استفاده از مشکلآفرینیهای اقتصادی قصد دارد مردم را عصبانی کند تا شرایط برای جنگافروزی مهیا شود، این اقدامات اقتصادی را باید مشکوک دانست.
دشمن جرقه این آشوبها را در حوزه «اقتصاد و معیشت» قرار داده است و در چنین فضایی شاهدیم که بهصورت ناگهانی خبرهایی از سهمیهبندی بنزین و نان منتشر میشود.
هنوز مردم از شوک این خبر خارج نشدهاند که، خبر افزایش چندباره قیمت روغن موتور و تایر رسانهای میشود و این روزها نیز خبر قطعی برق و گاز و…! بدون اغراق، خبر همه این گرانسازیها و قطع و وصلها کردنها، بهصورت ناگهانی و با فاصله کم اعلام شدهاند و بعضاً پس از اینکه، اعتراضها به اوج رسیده، مسئولی آمده و توضیحاتی در این باره داده است. مثل توضیحاتی که درباره سهمیهبندی نان داده شد. مردم شرایط را خوب میفهمند اما آنچه درکش برای همه مشکل است این است که «چرا ناگهانی» و بعضاً اینقدر «بد» ؟!
واقعاً چه کسی با چه انگیزهای به رئیسجمهور محترم پیشنهاد داد، آن فیلم را در تاریکی تهیه و منتشر کند؟! چه کسی باعث شد، نرخ خرید تضمینی گندم -بهعنوان اصلیترین محصول و کالای استراتژیک در همه جوامع- دیر اعلام شود تا کشاورز سرگردان بماند و وقتی هم اعلام شد، قیمت طوری باشد که کشاورز را از کشت این محصول ناامید کند؟!
چه کسانی باعث شدند مطالبات سال گذشته گندمکاران پرداخت نشود، امری که باعث بدبینی گندمکاران و تردید جدی آنها در کشت مجدد این محصول میشود؟! همینطور موضوع بیمه محصول گندمکاران و… که همه و همه این موارد به یک نقطه ختم میشود: «کمبود گندم» آن هم وسط محاصره دشمن! ممکن است -همانطور که نایبرئیس کمیسیون کشاورزی چند روز پیش اعلام کرد-اختلاف نظر میان اعضای شورای قیمتگذاری دلیل تأخیر ۴ ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باشد، یا اختلافنظر میان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه از یک سو و وزیر جهاد کشاورزی از سوی دیگر، باعث بهوجود آمدن مشکلاتی در حوزه نان شده باشد.
یعنی اینجا موضوع، نفوذ و نفوذی نباشد ولی قطعاً «سوءمدیریت» است. خسارات سوءمدیریت در چنین شرایطی و در چنین حوزهای کم از خسارات آن نفوذی و جاسوس نیست و حتماً نابخشودنی است!
به دنبال اثبات یک اتهام و زدن تهمت نیستیم، بلکه صرفاً دنبال طرح پرسشی جدی هستیم و پرسش این است: در شرایطی که دشمن خیلی واضح اعلام کرده است که، اقتصاد و معیشت مردم را مقدمه جنگافروزی جدید تعریف کرده، چرا برخی سیاستهای اقتصادی طوری تعریف و اجرا میشوند که درست در مسیر خواست دشمن قرار میگیرند؟
منبع: کیهان
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نظرات بینندگان
آقای پزشکیان ، تا وقتی که با منطق اشتباه وفاق با شکست خوردگان انتخابات پیش بروید همین است که بلاتسبت هم چوب را می خورید هم پیاز را ،
شما آنجایی باختید که جواد ظریف را به حرف مفت این و آن از کار برکنار کردید، آنجا بود که همه فهمیدند شما هم مثل بقیه و می توانند کار خود را ادامه دهند و شما را به هیچ انگارند
تمام محاسبات ظریف اشتباه بود
خط مقاومت در فلسطین، لبنان، سوریه و عراق را به خاطر غرب پرستی امثال ظریف از دست دادیم، حالا هم با نسخه "ترکمنچای" به دنبال تجزیه ایران عزیز اند
باید از ظریف در مذاکرات بطور موثر استفاده کرد تا کار به نتیجه برسد .
بیا عزیزم، بیا بریم تو همون غار اصحاب کهف بخوابیم،از وقت خوابمون رد شده.
کفگیر مالی کشور و به طبع دولت به ته دیگ خورده ، چیکار میشه کرد، هیچ کس بدون پول نفت نمی تونه معجزه کنه، تنها راه فروش نفت و.. است که الان اصلا امکانش نیست. چه می شه کرد؟؟؟؟
شما یا مخاطب تابناک نیستید یا اگر مخاطب هستید،غرضی،منفعتی چیزی دارید. تابناک از بس میدری را کوبید و از پاداش های آنچنانی، واردات آنچنانی صحبت کرد گلوش پاره شد.
با این طرز فکر عوامانه رییس جمهور و اطرافیانش و ساده لوحی مفرط در باور به قول دشمنان، خدا عاقبت مارا ختم به خیر کند واقعا این حجم ساده انگاری در نوع خود نوبر است
دولت به جای اینکه خودش را سپر بلای ملت فداکار کند آمده و ملت را پیش مرگ و سپر بلای خودش کرده !
به اندازه یارانه کل مردم ایران، در فوتبال هزینه میشود. در شرایط جنگی، فوتبال به چه کار این کشور می آید؟ اگر رئیس جمهور دلش خیلی به حال مردم میسوزد، فوتبال را حداقل به مدت یک سال تعطیل کند و هزینه های آن را به مردم بپردازد.
نفوذی کسی است که عاصف منیر را که برای مذاکرات آمده عامل نفوذی معرفی می کند .
بی رو دربایستی و جدی با کیهان
رییس جمهور ایران موظف است حقایق کشور را بگوید تا حقایق یک کشور دیگر را
شاید امریکا تا یکساعت دیگر از کره زمین حتی محو شود به ما چه مربوط ؟
کلاه خودمان رو دودستی بچسبیم و فقط به ایران و ایران و ایران و ایران فکر بکنیم امریکا هیچ غلطی نخواهد کرد هیچ غلطی
جناب نویسنده محترم کیهان
افزایش قیمت ها به نفوذ ربط ندارد. قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می کند. چه به خواهید و جه نخواهید اوضاع اقتصادی کشور وخیم است و کاری از هیچ کس ساخته نیست.
البته شک دارم هدف شما از نوشتن این متن خیر باشد.
چرا اصلاح و هزینه ها ی آن باید فقط روی دوش مردم باشد؟چرا فقط مردم را جراحی می کنید؟
حقیقت تلخ است ولی بگوباحلواحلوادهن کسی شیرین نمیشود
دشمنان خارجی مشخصن امان از دشمنان داخلی خدا به آقای رئیس جمهور صبر بده
نفوذ؟ شما که خودت از همه بدتری؟ این همه گفتی تنگه رو ببندین الان هم میگی کابل های اینترنت رو قطع کنین. کجا رو گرفتین با این خط دادن ها؟ مگه شما نمی گفتین تحریم ها نعمت هستند؟
روزنامه کیهان اینطوری که تو نوشتی به خودت هم باید شک کرد
آقای رئیس جمهور در زمان بدی ساده زیستی را انتخاب کرده. درست زمانی که دشمن اعلام می دارد دولت توان اداره کشور را از دست داده، رئیس جمهور دست به این اقدام های نمایشی می زند. ایشان باید به فکر ریخت و پاش اموال بیت المال توسط مدیران ارشد دولتی و رانت خواران آن باشد.
سلام
حداقل موضوع این است که دولت بسیار ساده لوحانه عمل میکند .
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