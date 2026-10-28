توصیه پزشکیان به رئیس و مدیران بنیاد مستضعفان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان امروز چهارشنبه ششم آبان‌ماه در نشست با رئیس، معاونین و مدیران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده و در دستور کار این بنیاد در راستای خدمت به مردم به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی کشور، خاطرنشان کرد: باید امکانات و خدمات خود را در مناطق محروم کشور متمرکز کنیم زیرا این اقدام هم موجب توسعه این مناطق خواهد شد و هم از توسعه نامتوازن و بدون برنامه و مشکل‌ساز تهران و دیگر استان‌های مرکز کشور جلوگیری خواهد کرد و مانع از مهاجرت به سمت تهران و استان‌های توسعه‌یافته‌تر می‌شود.

رئیس جمهور در خصوص فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان در حوزه تولید کالا و محصولات و توزیع و ارسال آن به نقاط مختلف کشور بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا تأکید کرد و گفت: دولت آمادگی دارد در این راستا کمک‌های لازم را ارائه دهد زیرا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای صرفه‌جویی ۵۰ درصدی سوخت را نیز به همراه خواهد داشت.

سلامت، معیشت، آموزش و مسکن حق همه مردم است

پزشکیان با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی مدیران بنیاد مستضعفان در خصوص فعالیت در حوزه‌های اجتماعی از جمله سلامت و آموزش، تصریح کرد: شما می‌توانید در اجرای عدالت آموزشی و تربیت درست فرزندان در مدارس کل کشور و همچنین تامین و تضمین سلامت مردم به دولت کمک کنید و نقش‌آفرین باشید.

رئیس جمهور افزود: سلامت، معیشت، آموزش و مسکن حق همه مردم است و تلاش دولت این است که همه مردم کشور به صورت عادلانه از این حقوق خود بهره‌مند باشند، رسیدگی به مناطق محروم و تامین نیاز مردم در این مناطق بهترین و مهم‌ترین کاری است که شما در بنیاد مستضعفان می‌توانید و باید انجام دهید.

رئیس جمهور افزود: در کنار فعالیت برای تامین معیشت و رفع نیازهای مردم از جمله آموزش و سلامت، اشتغال‌زایی و افزایش تولید را نیز باید مدنظر داشته باشیم و برای موفقیت در این حوزه‌ها می‌توان از مسئولیت اجتماعی همه دستگاه‌ها و نهادها کمک گرفت.

پزشکیان تأکید کرد: مدارس و فضاهای آموزشی کشور را باید به‌گونه‌ای تامین و تجهیز کنیم که آموزش‌دهندگان در مدارس دغدغه‌ای جز انجام‌وظیفه خود که همان آموزش و تربیت درست و عادلانه به فرزندان این کشور است، نداشته باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم با اقدامات و تلاش‌های انجام شده و با وحدت و انسجام ملی با سربلندی از شرایط سخت امروز کشور خارج شویم، گفت: سربلندی و موفقیت بدون از بین بردن جهل و بی‌سوادی ممکن نیست، همه ما باید تلاش کنیم فرزندان و آینده‌سازان کشور ما بهترین و برترین باشند و در این مسیر به کمک شما و همراهی همه مردم نیاز داریم.

تلاش بنیاد برای کاهش شرکت‌های زیان‌ده و غیرضرور

در ابتدای این نشست، رئیس بنیاد مستضعفان و جمعی از مدیران این بنیاد گزارشی از وضعیت این مجموعه و اقدامات انجام شده و در دستور کار در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با هدف کمک به دولت در حل مشکلات کشور و مردم ارائه کردند.

حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در طول یکسال گذشته به‌رغم همه مشکلات و موانع ناشی از تهاجم نظامی دشمن و جنگ‌های تحمیلی، تلاش ما این بوده است که تولید در مجموعه بنیاد متوقف نشود، افزود: حرکت به سمت مدیریت تنظیم گرا، دستیابی به یک سیستم هوشمند حسابگر و پاسخگو و کمک به دولت در راستای حل مشکلات مردم با اولویت مناطق محروم و مرزی کشور در دستور کار ما قرار دارد.

دهقان در ادامه سخنان خود با اشاره به تمرکز فعالیت‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان در دو حوزه اقتصادی و اجتماعی، حوزه‌های گاز، نفت و انرژی، حمل‌ونقل و کریدورها، تولید محصولات غذایی، مسکن انبوه و ارزان، آموزش کمی و کیفی، سلامت و بهداشت، محرومیت‌زدایی و محله‌محوری با اولویت مناطق محروم و استان‌های مرزی کشور را از جمله حوزه‌های فعالیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عنوان کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تلاش برای چابک‌سازی مجموعه و کاهش شرکت‌های زیان‌ده و غیرضرور، مردمی‌سازی فعالیت‌ها و ورود مجموعه‌های تولیدی به بازار بورس را از برنامه‌های آتی این بنیاد عنوان کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت