پزشکیان و پوتین دیدار کردند + عکس و جزئیات

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با یکدیگر دیدار و درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه و راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، رؤسای جمهور ایران و روسیه ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات دوجانبه، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری تأکید کردند.

همکاری‌های انرژی، توسعه تعاملات در بخش نفت و گاز، افزایش مبادلات اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای پیشبرد طرح‌های مشترک، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوی پزشکیان و پوتین بود.

پزشکیان: روابط ایران و روسیه را در زمینه امنیتی توسعه می‌دهیم

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با قدردانی از میزبانی و حمایت‌های روسیه اظهار کرد: من از مهمان‌نوازی شما بسیار تشکر می‌کنم. ما هر وقت به اینجا می‌آییم و خدمت شما می‌رسیم، از راهنمایی‌های شما و پشتیبانی‌ای که در رابطه با مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی صورت می‌گیرد، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به روند رو به رشد تجارت دو کشور افزود: همان‌طور که اشاره فرمودید، روند تجارت ما رو به رشد است و روزبه‌روز هم افزایش پیدا می‌کند.

پزشکیان با اشاره به اقدامات آمریکا در منطقه تصریح کرد: با کارهایی که آمریکا در منطقه انجام می‌دهد، در حقیقت این موضوع ما را راحت‌تر به این سمت می‌برد که بیاییم و چندجانبه‌گرایی را با همدیگر ادامه دهیم و طبیعتاً باعث می‌شود که ما در تمام زمینه‌ها تعامل خود را با شما و کشورهایی که آمریکا به‌صورت یک‌جانبه تحریم می‌کند، افزایش دهیم.

رئیس‌جمهور ایران خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم ما قادر هستیم بدون اینکه به آمریکا وابسته باشیم، مشکلات خودمان را در منطقه حل‌وفصل کنیم. این‌طور نیست که اگر آمریکا نباشد، ما نتوانیم مشکلاتمان را حل کنیم. قطعاً اگر اراده‌ای باشد، من اعتقاد دارم این اراده با تمام وجود وجود دارد و ما قادر خواهیم بود در تمام زمینه‌ها به همدیگر کمک کنیم و روابطمان را از نظر علمی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، امنیتی و نظامی توسعه دهیم.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگ ایران در روسیه گفت: جشنواره‌ای که در مسکو، کازان و آستراخان برگزار شد، بسیار خوب بود. برادرم، جناب آقای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، که تشریف آورده بودند، گزارشی دادند و درخواستشان این بود که ما هم بتوانیم جشنواره مشابهی از روسیه را در ایران برگزار کنیم.

پزشکیان ادامه داد: علاوه بر این، درخواست ایجاد دفتر نمایندگی رادیو و تلویزیون دولتی روسیه را نیز مطرح کردند. همان روز دستور دادیم و موضوع را تصویب کردیم. باید هماهنگی‌های لازم انجام شود تا این اقدامات اجرایی شود. اکنون امکان فعالیت دفتر نمایندگی رادیو و تلویزیون دولتی روسیه در ایران فراهم است و ما از برگزاری نمایشگاهی که قرار است از سوی روسیه در ایران برگزار شود نیز استقبال خواهیم کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ما قدردان خواهیم بود و خوشحال می‌شویم که شما نمایشگاه را در ایران برگزار کنید؛ این کار می‌تواند بسیار خوب باشد.

پوتین: ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر نیز ادامه دارد

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز با تأکید بر تداوم همکاری‌های مشترک با ایران اظهار کرد: ما به دنبال تحقق تمامی منافع مشترک خود با ایران هستیم و امیدواریم اوضاع در منطقه خاورمیانه در مسیری مثبت توسعه یابد.

پوتین تأکید کرد: روسیه تمامی تعهدات خود را در چارچوب پروژه‌های مشترک با ایران به‌طور کامل اجرا می‌کند.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به روند مبادلات تجاری دو کشور تصریح کرد: حجم تبادلات تجاری میان روسیه و ایران طی ۸ ماه نخست سال جاری میلادی ۱۰.۴ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به ادامه همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی گفت: ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر نیز ادامه دارد.

پوتین همچنین با اشاره به همکاری‌های فرهنگی و انسانی ایران و روسیه خاطرنشان کرد: در این حوزه نیز فعال هستیم؛ برای مثال، تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های ما به حدود ۱۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر، در شهرهای مختلف روسیه مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی باشکوه در چارچوب جشنواره فرهنگ ایران برگزار شد. این برنامه‌ها در مسکو، کازان و آستراخان برگزار شدند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری