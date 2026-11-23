به گزارش تابناک، در حالی که تیم الزوراء خود را آماده دیدار با الرفاع بحرین می‌کند، کشور بحرین در اقدامی عجیب حاضر نشد که به علی‌رضا منصوریان ویزا بدهد تا سرمربی الزوراء راهی این کشور نشود.

باشگاه الرفاع بحرین با انتشار بیانیه‌ای درباره اتفاقات اخیر و موضوع صدور ویزا برای اعضای کاروان باشگاه الزوراء عراق، توضیحاتی ارائه کرد.

مهم‌ترین نکات این بیانیه به شرح زیر است:

- باشگاه الرفاع در تاریخ ۲۵ اکتبر درخواست صدور ویزا برای ۸۷ نفر از اعضای کاروان الزوراء را دریافت کرده است؛ درخواستی که شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی و مدیریتی این تیم می‌شد. این در حالی است که طبق ضوابط، تعداد اعضای کاروان‌های فوتبال در چنین شرایطی نباید از ۴۰ نفر تجاوز کند.

- تمامی مراحل مربوط به این درخواست‌ها مطابق با چارچوب‌های رسمی و قوانین مورد تأیید کشور بحرین انجام شد و موافقت با صدور ویزاها در تاریخ ۴ نوامبر برای باشگاه الزوراء ارسال شد.

- در تاریخ ۱۵ نوامبر نیز درخواست‌های تکمیلی برای صدور ویزای اعضایی از کادر فنی ایرانی ارائه شد که موافقت با آن‌ها روز دوشنبه، ساعت ۱۴، با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط ارسال شد.

- باشگاه الرفاع با تأکید بر ضرورت ثبت زودهنگام درخواست‌های ویزا، خاطرنشان کرد که این فرایند به دلیل نیاز به دریافت مجوزهای رسمی از نهادهای حاکمیتی بحرین، مستلزم صرف زمان کافی است.

الرفاع همچنین اعلام کرد که پیش‌تر و از طریق نامه‌ای رسمی به مسئولان باشگاه الزوراء، بر اهمیت ارائه درخواست‌های ویزا در فاصله زمانی مناسب تأکید کرده بود.

این باشگاه در پایان ضمن قدردانی از همکاری طرف عراقی، بر تلاش خود برای تسهیل اقامت و حضور کاروان الزوراء در بحرین تأکید کرد.

منبع: ایسنا