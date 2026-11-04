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منصوریان در آستانه جدایی از الطلبه!

رسانه‌های عراقی از تصمیم غیرمنتظره علیرضا منصوریان برای جدایی از الطلبه خبر داده‌اند.

کد خبر: 100000532تاریخ انتشار: 2091 بازدید۰
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به گزارش تابناک؛ رسانه «الرابعه الریاضیه» عراق مدعی شد که علیرضا منصوریان تصمیم گرفته پس از دیدار روز جمعه شاگردانش مقابل گاز شمال عراق، از تیم فوتبال الطلبه جدا شود. 
برخی از رسانه‌های دیگر عراق نیز به این مسئله اشاره کردند، اما دلیلی برای آن برنشمردند.
 الطلبه در ۱۲ دیدار از فصل ۲۷-۲۰۲۶ لیگ ستارگان عراق مجموعاً ۱۸ امتیاز به دست آورده و جایگاه نهم جدول ۲۰ تیمی رقابت‌ها را به خود اختصاص داده است.
منبع: تسنیم

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برچسب ها

علیرضا منصوریانسرمربی ایرانیالطلبه عراق

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