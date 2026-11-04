منصوریان در آستانه جدایی از الطلبه!

الطلبه در ۱۲ دیدار از فصل ۲۷-۲۰۲۶ لیگ ستارگان عراق مجموعاً ۱۸ امتیاز به دست آورده و جایگاه نهم جدول ۲۰ تیمی رقابت‌ها را به خود اختصاص داده است.

برخی از رسانه‌های دیگر عراق نیز به این مسئله اشاره کردند، اما دلیلی برای آن برنشمردند.