نماینده سابق مجلس، مجرم شناخته شد



به گزارش تابناک، هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی روز ۲۵ آبان، پروانه سلحشوری (نماینده سابق مجلس) و حسن محمدیان، مدیرمسئول پایگاه خبری دیدارنیوز، را با اکثریت آرا مجرم شناخت؛ این در حالی است که مدیران مسئول پایگاه‌های خبری تارود و جامعه‌خبر از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.

اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، با اعلام این خبر اظهار کرد: اتهام حسن محمدیان و پروانه سلحشوری (نماینده سابق مجلس) ، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در مصاحبه منتشرشده در دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در پایگاه خبری دیدارنیوز و موضوع اعلام جرم دادستانی تهران بود.

وی افزود: هیئت منصفه با اکثریت آرا هر دو متهم را مجرم شناخت و آنان را مستحق تخفیف ندانست.

تبرئه مدیران تارود از اتهام نشر اکاذیب

نصراللهی با اشاره به رسیدگی به پرونده مدیران پایگاه خبری تارود گفت: در جلسه امروز، پرونده محمد شرافت، مدیرمسئول پایگاه خبری تارود، و مصطفی شرافت به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب و با شکایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند بررسی شد که هیئت منصفه به اتفاق آرا هر دو متهم را مجرم ندانست.

هیئت منصفه مدیرمسئول جامعه‌خبر را مجرم ندانست

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی همچنین درباره پرونده سیدهادی کسایی‌زادگان، مدیرمسئول پایگاه خبری جامعه‌خبر، اظهار کرد: این پرونده با شکایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی و به ریاست قاضی کریمی در شعبه اول دادگاه کیفری یک رسیدگی شد.

وی ادامه داد: اتهام مطرح‌شده در این پرونده، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بود که هیئت منصفه با اکثریت آرا، کسایی‌زادگان را در اتهامات انتسابی مجرم ندانست.

نصراللهی درباره موضوع شکایت توضیح داد: مبنای این پرونده مطلبی است که ۲۳ آبان ۱۴۰۴ با عنوان «افشای فساد؛ قرارداد چند صد میلیاردی رئیس کانون کارشناسان دادگستری مشهد با خودش» در پایگاه خبری جامعه‌خبر منتشر شده بود.

به گفته وی، در این مطلب با استناد به موادی از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، موضوع تعارض منافع در قرارداد مورد اشاره مطرح شده و این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته بود که کانون به‌عنوان نهاد ناظر نمی‌تواند با رئیس خود قرارداد منعقد کند.

آرای نهایی دادگاه‌ها متعاقباً اعلام می‌شود

سخنگوی هیئت منصفه در پایان گفت: پرونده‌های حسن محمدیان و پروانه سلحشوری و همچنین محمد شرافت و مصطفی شرافت با حضور اعضای هیئت منصفه و مستشاران، به ریاست قاضی تقیان در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک بررسی شد و رأی نهایی این پرونده‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

همچنین رأی نهایی پرونده سیدهادی کسایی‌زادگان در شعبه اول دادگاه کیفری یک متعاقباً اعلام می‌شود.