آخرین جزئیات واژگونی مرگبار سرویس کارکنان شرکت نفت

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین جزئیات واژگونی مرگبار اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت در محور فرعی استان ایلام، از اعزام تیم کارشناسی ویژه پلیس راه به محل حادثه خبر داد و گفت: علت تامه این سانحه پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی، تا پایان امروز یا فردا اعلام خواهد شد.



به گزارش تابناک، سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت بررسی حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت نفت در آبدانان اظهار کرد: این حادثه ۲۳ آبان ماه در یک محور فرعی در استان ایلام، در محدوده‌ای بین آفتاب و دشت عباس رخ داد. اتوبوس موردنظر سرویس جابه‌جایی کارکنان شرکت نفت در منطقه دشت عباس بود که متأسفانه هنگام عبور از یک پیچ واژگون شد. در این حادثه ۱۳ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۱۴ نفر نیز مصدوم شدند.

وی با اشاره به آغاز بررسی‌های تخصصی بلافاصله پس از وقوع حادثه افزود: یک تیم از کارشناسان مجرب پلیس راه فراجا به همراه تیم فنی به استان ایلام اعزام شده‌اند و بررسی دقیق صحنه تصادف و عوامل مؤثر در وقوع آن را در دستور کار دارند. کارشناسان در حال بررسی محل حادثه هستند و پیش‌بینی می‌شود علت تامه تصادف تا پایان امروز یا فردا اعلام شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت فنی اتوبوس و مدارک راننده نیز گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، اتوبوس تا ۲۹ آبان‌ماه دارای معاینه فنی معتبر بوده و مدارک راننده نیز کامل بوده است. با این حال، داشتن معاینه فنی به معنای منتفی بودن احتمال نقص فنی در زمان حادثه نیست و کارشناسان باید به‌صورت دقیق سیستم ترمز، فرمان، روشنایی، لاستیک‌ها و سایر بخش‌های فنی خودرو را بررسی کنند.

سردار محبی با اشاره به اینکه راننده اتوبوس نیز در این حادثه جان باخته است، تصریح کرد: فوت راننده یکی از موضوعاتی است که بررسی علت حادثه را پیچیده‌تر می‌کند؛ چراکه برای اظهارنظر دقیق باید مشخص شود واژگونی ناشی از خطای انسانی بوده یا عواملی مانند نقص فنی وسیله نقلیه و شرایط راه در وقوع آن نقش داشته‌اند. به همین دلیل کارشناسان با دقت تمام ابعاد فنی و میدانی حادثه را بررسی می‌کنند.

احتمال بررسی قصور پیمانکار و عوامل مرتبط با مسیر حادثه

وی درباره احتمال قصور سایر عوامل دخیل در جابه‌جایی کارکنان و همچنین وضعیت جاده محل حادثه اظهار کرد: در بررسی چنین حوادثی، صرفاً راننده یا مالک خودرو مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند و تمام عوامل مؤثر در وقوع تصادف بررسی می‌شوند. پیمانکار شرکت نفت نیز در صورت احراز قصور می‌تواند سهم تقصیر داشته باشد. همچنین اگر سایر عوامل مرتبط با وسیله نقلیه یا شرایط راه در وقوع حادثه نقش داشته باشند، سهم تقصیر آنها نیز بر اساس نظر کارشناسی مشخص خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در این حادثه، با توجه به اینکه صورت‌وضعیتی برای جابه‌جایی صادر نشده است، موضوع شرکت تعاونی حمل‌ونقل به شکل معمول مطرح نیست؛ اما مسئولیت احتمالی پیمانکار و سایر عوامل دخیل همچنان قابل بررسی است.

سردار محبی درباره وضعیت روشنایی محور محل حادثه نیز گفت: نمی‌توان صرفاً به دلیل فرعی بودن مسیر، نبود روشنایی را علت حادثه دانست. حتی در برخی محورهای اصلی کشور نیز تمام مسیرها از روشنایی برخوردار نیستند. شرایط هندسی راه، وضعیت پیچ‌ها، علائم و تجهیزات ایمنی و سایر عوامل باید در کنار وضعیت فنی اتوبوس بررسی شوند تا بتوان درباره علت اصلی حادثه اظهارنظر کرد.

وی همچنین با انتقاد از انتشار برخی اظهارنظرهای غیرتخصصی درباره علت واژگونی اتوبوس پیش از اعلام نتیجه کارشناسی گفت: متأسفانه پس از وقوع حادثه، برخی افراد بدون داشتن اطلاعات و تخصص لازم درباره وضعیت اتوبوس و علت سانحه اظهارنظرهایی مطرح کردند. پلیس در صورت احراز انتشار مطالب خلاف واقع و واجد وصف مجرمانه، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. از شهروندان و افراد غیرمتخصص درخواست می‌کنیم تا پیش از اعلام نتایج رسمی کارشناسی، از انتشار مطالب تأییدنشده و تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.

۳ عامل اصلی در وقوع تصادفات اتوبوس‌ها

رئیس پلیس راه راهور فراجا در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با تشریح مهم‌ترین عوامل مؤثر در تصادفات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: به‌طور کلی علل وقوع تصادفات را می‌توان در سه محور اصلی شامل عامل انسانی، نقص فنی وسیله نقلیه و شرایط راه و محیط بررسی کرد.

وی درباره عامل انسانی گفت: خستگی و خواب‌آلودگی راننده، به‌ویژه در سفرهای طولانی و شبانه، سرعت غیرمجاز، رعایت نکردن سرعت مطمئنه، سبقت غیرمجاز، بی‌توجهی به جلو، رعایت نکردن فاصله طولی، استفاده از تلفن همراه، مصرف داروهای خواب‌آور و بی‌توجهی به مقررات از جمله عوامل خطرساز در تصادفات هستند.

سردار محبی افزود: در بخش نقص فنی نیز مواردی مانند اختلال در سیستم ترمز، فرسودگی یا ترکیدگی لاستیک‌ها، نقص سیستم فرمان و جلوبندی، اشکال در سیستم روشنایی و تعلیق، فرسودگی خودرو و بارگذاری غیرمجاز یا توزیع نامناسب بار می‌توانند در وقوع حوادث نقش داشته باشند.

وی درباره عوامل مرتبط با راه و محیط نیز تصریح کرد: لغزندگی سطح جاده، بارندگی، یخ‌زدگی، پیچ‌های تند، شیب‌های خطرناک، نامناسب بودن تابلوها و علائم هشداردهنده، کمبود تجهیزات ایمنی، روشنایی نامناسب مسیر، خرابی سطح آسفالت و وجود موانع در جاده از جمله عواملی هستند که باید در بررسی تصادفات مورد توجه قرار گیرند.

کنترل ناوگان اتوبوسرانی از مبدأ تا طول مسیر

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح اقدامات پیشگیرانه پلیس برای کاهش تصادفات اتوبوس‌ها گفت: پلیس به‌صورت مستمر و هدفمند بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی نظارت دارد. در پایانه‌های پرتردد کشور، علاوه بر مدیران فنی، از ظرفیت بازنشستگان نیز برای نظارت بر عملکرد مدیران فنی استفاده شده است تا کنترل‌ها با دقت بیشتری انجام شود.

وی تأکید کرد: اعتقاد پلیس این است که مهم‌ترین مرحله کنترل اتوبوس‌ها پیش از آغاز سفر و در پایانه‌هاست. اگر وسیله نقلیه نقص فنی داشته باشد یا راننده از سلامت و آمادگی لازم برای رانندگی برخوردار نباشد، نباید اجازه حرکت به آن داده شود؛ زیرا زمانی که اتوبوس وارد جاده می‌شود و نقص فنی یا مشکل دیگری در آن بروز می‌کند، احتمال وقوع حوادث سنگین و جبران‌ناپذیر افزایش می‌یابد.

سردار محبی با اشاره به برخورد بدون اغماض پلیس با متخلفان حوزه حمل‌ونقل عمومی خاطرنشان کرد: در مواردی به دلیل صدور صورت‌وضعیت برای راننده‌ای که صلاحیت و سلامت لازم برای رانندگی نداشته، شرکت حمل‌ونقل با برخورد قانونی مواجه شده و حتی فعالیت برخی شرکت‌ها به مدت یک سال متوقف شده است. همچنین در مواردی که نقص تجهیزات ایمنی راه در وقوع تصادف مؤثر بوده، برای متولیان مربوط نیز سهم تقصیر در نظر گرفته شده است. بنابراین هر شخص، شرکت یا سازمانی که در وقوع حادثه قصور داشته باشد، بر اساس نظر کارشناسی با مسئولیت قانونی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه، اولویت‌های کنترلی پلیس در حوزه اتوبوس‌ها را جلوگیری از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، کنترل سرعت، برخورد با سبقت‌های غیرمجاز، بررسی سیستم ترمز و وضعیت لاستیک‌ها، کنترل تجهیزات ایمنی و جلوگیری از اضافه‌بار و سایر تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد.

کنترل مدارک، ساعات رانندگی و سلامت فنی اتوبوس‌ها

سردار محبی با اشاره به نظارت پلیس در پایانه‌ها، پاسگاه‌ها و طول مسیر گفت: کنترل گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه، کارت هوشمند راننده، دفترچه ثبت ساعت و سوابق فعالیت و استراحت راننده، بیمه‌نامه شخص ثالث، معاینه فنی و تطبیق تعداد مسافران با ظرفیت مجاز اتوبوس از جمله مواردی است که مأموران پلیس راه به‌صورت مستمر بررسی می‌کنند.

وی تأکید کرد: پیشگیری از تصادفات اتوبوس باید پیش از آغاز سفر شروع شود، نه زمانی که حادثه اتفاق افتاده است. سلامت فنی ناوگان، وضعیت لاستیک‌ها، سیستم ترمز، آمادگی جسمانی و روانی راننده و رعایت مقررات حمل‌ونقل عمومی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به ادامه بررسی‌های کارشناسی حادثه آبدانان گفت: تیم‌های کارشناسی پلیس راه همچنان در استان ایلام حضور دارند و پس از جمع‌بندی بررسی‌های فنی و میدانی، علت تامه این سانحه تا ۲۴ ساعت آینده به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.