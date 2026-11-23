گروه استان‌ها - مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی اعلام کرد که در راستای پشتیبانی از صنعت مرغداری و ثبات‌بخشی به بازار کالاهای اساسی، امسال بالغ بر سه‌هزار و ۳۰۰ تن گوشت مرغ مازاد از تولیدکنندگان آذربایجان‌غربی خریداری و در انبارها ذخیره‌سازی شده است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌غربی ، «مصطفی زاهد» مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: سیاست خرید حمایتی گوشت مرغ با هدف پایداری چرخ تولید و ممانعت از تحمیل زیان مالی به مرغداران استان در دوره‌های مازاد عرضه به اجرا درآمده است.

وی در خصوص اقدامات صورت‌گرفته برای ایجاد تعادل در بازار مصرف افزود: علاوه بر جمع‌آوری مازاد تولید، در سال جاری یک‌هزار تن مرغ منجمد با نرخ مصوب دولتی در سطح بازار استان توزیع شده تا دسترسی مصرف‌کنندگان به این قلم اساسی با نرخ‌های منطقی تسهیل شود.

زاهد با اشاره به پیوستگی تأمین نهاده‌ها و بقای واحدهای پرورشی گفت: در سال گذشته در راستای تقویت ذخایر راهبردی و حمایت مستقیم از گله‌های پرورشی، بیش از ۸۰ هزار تن انواع نهاده‌های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا و جو وارداتی میان بهره‌برداران و واحدهای فعال استان توزیع شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: در چارچوب سیاست‌های حمایتی، خرید ۲ هزار و ۷۱۰ تن گوشت مرغ مازاد، انعقاد قرارداد فروش ۹ هزار و ۳۶ تن نهاده دامی و توافق برای خرید سه هزار و ۸۲۹ تن گوشت مرغ منجمد از دیگر گام‌های عملیاتی ثبت‌شده در کارنامه استان به شمار می‌رود.

وی افزود: توزیع به‌موقع و پایدار نهاده‌ها، خرید حمایتی در روزهای افت قیمت و مدیریت ذخایر پروتئینی، سه راهبرد اساسی این مجموعه در دو سال اخیر بوده که زمینه کاهش تلاطم‌های قیمتی در بازار استان را فراهم کرده است.

زاهد گفت: آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت مرغ در شمال‌غرب کشور، نقشی تعیین‌کننده نه‌تنها در تأمین نیاز داخلی استان، بلکه در پوشش تقاضای استان‌های همجوار ایفا می‌کند؛ از این رو حفظ تعادل میان قیمت سرکوب‌نشده برای تولیدکننده و بهای تمام‌شده معقول برای مصرف‌کننده، آزمونی مستمر برای دستگاه‌های متولی تنظیم بازار استان خواهد بود.