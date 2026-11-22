به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی ، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدکاظم موحدی‌آزاد» دادستان کل کشور در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با اشاره به وظایف خطیر دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه اظهارکرد: دادستان باید به عنوان وکیل مدافع افراد ناتوان، اقشار آسیب‌پذیر و نسل‌های آینده عمل کند و اجازه ندهد حقوق عمومی قربانی تصمیمات نادرست شود.

وی افزود: دستگاه قضایی در نظام اسلامی وظیفه سنگینی بر عهده دارد و دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم باید حامی افرادی باشند که توانایی دفاع از حقوق تضییع‌شده خود را ندارند و دستشان به ترازوی عدالت نمی‌رسد و بر اساس قواعد فقهی، حاکم اسلامی ولی کسانی است که سرپرست مشخصی ندارند و دادستان به نمایندگی از حاکم باید از حقوق عمومی نظیر منابع طبیعی، محیط زیست و دریاچه ارومیه دفاع کند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: تفاوت آشکار میان افراد آگاه به قوانین و اقشار ضعیف جامعه ایجاب می‌کند که مراجع قضایی با دقت نظر بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنند تا ظواهر اسناد مانع احقاق حقیقت نشودحفظ حقوق نسل‌های آینده در حوزه‌هایی مانند هوای پاک و منابع ملی نیز از وظایف بنیادینی است که دادستان‌ها باید با جدیت آن را مطالبه کنند و در کنار احقاق حقوق جامعه، رعایت موازین قانونی و حقوق متهمان را همواره مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای عدالت نیازمند استقلال کامل دادستان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و دوری از هرگونه فشار، نفوذ سیاسی و وابستگی‌های جناحی استمبارزه با فساد و رانت‌خواری نباید تحت تأثیر جایگاه افراد و نام و نشان آن‌ها قرار گیرد و قانون تنها معیار سنجش و برخورد با متخلفان خواهد بود و در همین راستا، دستگاه قضایی ضمن برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، خود را موظف به حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان سالم و سرمایه‌گذاران خوش‌نیت می‌داند تا امنیت اقتصادی و پویایی اشتغال در جامعه تضمین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد افزود: استان آذربایجان غربی با برخورداری از تنوع قومی و مذهبی و داشتن مرزهای مشترک با چند کشور، فرصت بی‌نظیری برای مراودات اقتصادی و توسعه تجارت مرزی دارد و فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه داشته باشد و از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: مسئولان اجرایی و قضایی استان موظفند با تمام توان در راستای تسهیل مبادلات تجاری و حمایت از تولید تلاش کنند و در مقابل، با پدیده‌های مخربی همچون قاچاق کالا، سلاح و مواد مخدر با همکاری نهادهای امنیتی مقابله کنند و توجه به ظرفیت‌های انسانی، نخبگان، علما و دانشگاهیان استان می‌تواند مسیر توسعه و پیشرفت همه‌جانبه آذربایجان غربی را هموارتر سازد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر عملکرد ضابطان قضایی و دستگاه‌های اجرایی از دیگر وظایف کلیدی دادستان‌ها برای صیانت از حقوق شهروندان است و بررسی دقیق نحوه بازجویی‌ها، بازدیدهای سرزده از بازداشتگاه‌ها و اطمینان از اینکه اقرار متهمان تحت فشار اخذ نشده باشد، نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد.