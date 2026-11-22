گروه استان‌‎ها - دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از کشف و امحای ۱۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز و ضبط موتورسیکلت‌های سنگین خبر داد





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«حمیدرضا کریمی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان امنیت اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از آمارهای جدید در زمینه برخورد با استخراج غیرقانونی رمزارز و قاچاق کالا خبر داد.



وی در خصوص مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارز تصریح کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از فشار غیرمتعارف بر شبکه توزیع برق، دستگاه قضایی با جدیت با بهره‌برداران غیرمجاز برخورد می‌کند. استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) بدون مجوز، علاوه بر تضییع بیت‌المال، موجب ناپایداری شبکه برق و اخلال در خدمات عمومی شهروندان می‌شود.

دادستان عمومی انقلاب مرکز استان کرمانشاه با ارائه آماری دقیق از فعالیت‌های نظارتی اظهار کرد: در مجموع طی سال ۱۴۰۴، تعداد ۱,۳۷۰ دستگاه ماینر در استان کشف و ضبط شده است. همچنین در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۹۸۵ دستگاه ماینر کشف گردیده که از این میان، ۱۲۶ دستگاه امحا شده و مابقی نیز در انتظار صدور حکم قطعی می‌باشند.

وی همچنین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، از کشف و ضبط ۲۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین توسط ضابطین قضایی خبر داد و افزود: قاچاق کالا ضربه مستقیم به بدنه اقتصاد و تولید ملی است. با شناسایی و توقیف این محموله‌ها، پرونده‌های قضایی مربوطه تشکیل شده و مراحل رسیدگی در شعب ویژه در جریان است.

کریمی در پایان ضمن هشدار به متخلفان، تأکید کرد: نظارت بر فعالیت‌های غیرقانونی که منجر به اخلال در خدمات عمومی و اقتصاد کشور می‌شود، با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی و عملیات‌های شناسایی ضابطین، با قاطعیت ادامه خواهد داشت و متخلفان طبق قوانین جاری تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

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