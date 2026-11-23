

به گزارش تابناک، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه دوم آذر و از ساعت ۱۹: ۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر دبی رو در روی تیم العین قرار می‌گیرد. آبی‌ها در این بازی علیرضا کوشکی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند.

ترکیب استقلال برای بازی با العین به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و روزبه چشمی