دو متهم که به گفته پلیس با تهدید قمه، دستبند طلای یکی از شهروندان را در محدوده مهرآباد تهران سرقت کرده بودند، در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند.

به گزارش تابناک، سرهنگ شهرام سلطانی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف با تهدید سلاح سرد در محدوده مهرآباد، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

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به گفته وی، مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرنخ‌های لازم را به دست آوردند و هویت دو متهم را شناسایی کردند.

سلطانی افزود: پس از شناسایی محل اختفای متهمان و هماهنگی قضایی، کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه هر دو نفر را دستگیر کردند. متهمان نیز در جریان تحقیقات به ارتکاب سرقت اعتراف کردند.

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: بررسی برای شناسایی همدستان احتمالی، افراد مرتبط با خرید اموال مسروقه و پیگیری وضعیت دستبند طلای سرقت‌شده در دستور کار قرار دارد و پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

منبع: ایلنا