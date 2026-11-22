به گزارش تابناک؛ بر اساس بند ۵ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷، برای شرکت‌کنندگان المپیادهای علمیِ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که در مرحله دوم المپیاد کشوری حداقل ۷۰ درصد نمره مرحله دوم آخرین فرد پذیرفته‌شده در دوره تابستان را کسب کرده‌اند، صرفا سوابق تحصیلی پایه دوازدهم به میزان ۶۰ درصد تاثیر خواهد داشته و نیازی به ایجاد سابقه تحصیلی برای پایه یازدهم ندارند.

با توجه به استفساریه وزیر محترم آموزش‌و پرورش و پاسخ دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، این امتیاز همچنان به قوت خود باقی است. در صورت هرگونه تغییر، موضوع از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان به اطلاع دانش‌پژوهان عزیز خواهد رسید.

بر همین اساس، فهرست مشمولان این ماده برای آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۶، بر اساس مرحله دوم المپیادهای علمیِ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، به تفکیک رشته در پیوست منتشر می‌شود.