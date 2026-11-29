«قاسم العبودی» ، مشاور امنیت ملی عراق، عصر روز شنبه (هفتم آذرماه) در تهران با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، دیدار و پیرامون راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و امنیتی گفت‌وگو کرد.