صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 948بازدید پ کد خبر: 4204967 ۱۴۰۵/۰۹/۰۸ ۰۹:۱۷ عکس: دیدار مشاور امنیت ملی عراق با محسن رضایی «قاسم العبودی» ، مشاور امنیت ملی عراق، عصر روز شنبه (هفتم آذرماه) در تهران با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، دیدار و پیرامون راههای گسترش همکاریهای دوجانبه و مسائل منطقهای و امنیتی گفتوگو کرد. دانلود همه تصاویر ⇩ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاشورای عالی امنیت ملیامنیت ملی ایرانعکس خبریامنیت ملی عراقدبیر شورای عالی مطالب مرتبطعکس: مراسم ختم زندهیاد رضا امیرخانی با حضور جمعی از مسئولانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۷عکس: تجدید بیعت دریادلان با آرمانهای شهیدان در حرم رضویتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۷عکس: مراسم بزرگداشت دکتر مهدی گلشنیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۶عکس: تشییع پیکر زندهیاد «غلامرضا نیکخواه»تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴عکس: تشییع پیکر استاد مهدی گلشنی در اصفهانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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