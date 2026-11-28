هدیه روز مادر متناسب با بودجه و نیاز، مهم‌ترین دغدغه در آستانه ولادت حضرت فاطمه (س) است؛ مناسبتی که در تقویم دوشنبه ۹ آذر گرامی داشته می‌شود.

به گزارش تابناک، با نزدیک شدن به سالروز ولادت با برکت حضرت فاطمه زهرا (س) که در تقویم رسمی کشور مصادف با ۲۰ جمادی‌الثانی و دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ است، انتخاب هدیه روز مادر اهمیت ویژه‌ای برای خانواده‌ها پیدا می‌کند. این مناسبت اگرچه در تقویم تعطیل رسمی نیست، اما فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات مادران به شمار می‌رود.

در انتخاب کادوی مناسب، در نظر گرفتن نیاز روزمره، علایق فردی و همچنین تناسب با بودجه، سه عامل تعیین‌کننده هستند. تنوع گزینه‌ها از اقلام دیجیتال تا پوشاک و زیورآلات به خریداران اجازه می‌دهد با هر توان مالی گزینه‌ای درخور توجه تهیه کنند.

پیشنهادهای کاربردی برای هدیه روز مادر

زیورآلات طلا نظیر دستبند و گردنبندهای ظریف گزینه‌ای ماندگار با ارزش مادی و معنوی بالا محسوب می‌شوند. در سطوح قیمتی متوسط، محصولاتی همچون انواع کیف دوشی یا مجلسی، عطرهایی با رایحه موردعلاقه مادران و ست‌های لباس و تونیک راحتی کاربرد گسترده‌ای دارند. همچنین استفاده از کارت‌های هدیه امکانی را فراهم می‌آورد تا انتخاب نهایی کالا بر عهده خود مادران گذاشته شود.

از سوی دیگر، خرید ابزارهای ارتباطی به‌ویژه گوشی‌های هوشمند برای استفاده روزانه، ثبت تصویر و برقراری تماس‌های تصویری یکی از انتخاب‌های محبوب است. هنگام انتخاب تلفن همراه برای مادران یا سالمندان، معیارهایی چون وضوح صدا، ابعاد مناسب صفحه‌نمایش، سهولت تنظیم قلم و اندازه فونت، ظرفیت شارژدهی باتری و خدمات پس از فروش معتبر بر مشخصات سخت‌افزاری پیچیده اولویت دارند.