به گزارش تابناک، در ساعات گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که تصویر سعید روستایی را در میان عده‌ای از مردم نشان می‌دهد؛ با این توضیح که این کارگردان سینما شب گذشته، جمعه ششم آذرماه در خیابان سنایی تهران و در شرایطی که حالت عادی نداشته، تصادف کرده است.

روستایی با انتقاد از کسانی که از این اتفاق با روایتی نادرست فیلمبرداری کرده‌اند، جزئیات ماجرا را این گونه شرح داد: «اوایل شب گذشته، در شرایطی کاملاً هوشیار در خیابان سنایی بودم که یک خودرو از پشت با ماشین من تصادف کرد و وقتی پیاده شدم، راننده به سمتم هجوم آورد و دچار آسیب جسمی هم شدم که البته هنوز به پزشکی قانونی نرفته‌ام. در همین حین درگیری، دیدم یک نفر درِ سمت مخالف ماشین مرا باز کرد و کوله‌پشتی و لپ‌تاپم را برداشت، روی موتور پرید و رفت. من هم برای اینکه دنبالش بروم، سوار ماشینم شدم ولی همان ماشینی که با من تصادف کرده بود، سریع ماشینش را به ماشین من چسباند که نتوانم حرکت کنم و از آنجا که جلو هم ترافیک بود، ظاهراً حین عقب و جلو کردن، به ماشین او برخورد کردم؛ حتی وضعیت به نحوی پیش می‌رفت که تصورم این بود چه‌بسا تصادف ساختگی باشد. در نهایت فرد موتورسوار از یک خیابان یک‌طرفه فرار کرد و من به بن‌بست خوردم و نتوانستم به او برسم.»

کارگردان فیلم‌های «برادران لیلا» و «متری شیش‌ونیم» با اشاره به آنچه درباره او منتشر شده، افزود: «واقعاً با وجود این همه دوربین در خیابان‌ها و سر در خانه‌ها، چه کسی در خیابان‌های پرتردد سنایی و کریمخان فرار می‌کند که من بخواهم فرار کنم؟»

روستایی در پایان گفت:‌«تمام ماجرا در گزارش کلانتری ثبت شده و امروز صبح هم برای پیگیری موضوع به دادسرا رفتیم. درواقع همه چیز برای ما مشخص است، منتها اقدام آن فردی که از این اتفاق فیلمبرداری کرد و آن کپشن‌ها و توضیحات را برایش نوشت باعث تأسف است، به‌خصوص آنکه بسیاری از کسانی که در آن تصویر، اطراف من دیده می‌شوند، دوستانم هستند.»