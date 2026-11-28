تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت رضا امیرخانی
حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب در پیامی درگذشت نویسندهٔ متعهّد و خوشقریحه آقای «رضا امیرخانی» را تسلیت گفتند.
به گزارش تابناک، حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب در پیامی درگذشت نویسندهٔ متعهّد و خوشقریحه آقای «رضا امیرخانی» را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظّم انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خبر تأسّفانگیز وفات جناب آقای رضا امیرخانی واصل شد. این نویسندهٔ متعهّد و خوشقریحه با تحقیق عمیق و خلاقیّت ادبی، آثاری ماندگار بهجا گذاشته است.
اینجانب فقدان آن مرحوم را به خانوادهٔ محترم، بستگان، و دوستداران وی بهخصوص برادر عزیز جناب آقای چینیفروشان تسلیت گفته و رحمت واسعه و مغفرت الهی را برای او مسئلت میکنم.
سیّدمجتبی حسینی خامنهای
۷/آذر/۱۴۰۵
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