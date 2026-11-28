بانک مرکزی در ادامه برخورد با سکوهای متخلف، دسترسی ۶ سکوی رمزارزی دیگر به ابزارهای برداشت غیرحضوری را محدود کرد.

به گزارش تابناک؛ بانک مرکزی محدودیت‌های جدید علیه سکوهای تبادل رمزارز متخلف را به دلیل ترویج قیمت‌های بی معیار برای رمزارزهای پایه ثابت اعمال کرد.

این بانک در ادامه رسیدگی به تخلفات سکوهای تبادل رمزارز، اقدام به شناسایی سکوهایی کرده است که برخی الزامات ناظر بر عملیات مجاز خرید و فروش و مبادله رمزارز را رعایت نکرده اند.

در این خصوص علاوه بر محدویت‌های ایجاد شده برای سه سکوی رمزارزی در روزهای گذشته، شش سکوی تبادل رمزارز دیگر نیز شناسایی شدند و در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی بانک مرکزی، دسترسی به ابزارهای برداشت غیرحضوری این سکوها از حساب‌های سپرده متعلق به آنها محدود شد.

گفتنی است بانک مرکزی پایش عملکرد سکوهای تبادل رمزارزی و مقابله با تخلفات آنها را ادامه خواهد داد.

منبع: تسنیم



