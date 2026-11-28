شیخ محمد بزرگی، امام جماعت مسجد ائمه بقیع در خیابان شوش تهران، مورد سوء قصد قرار گرفت و در بیمارستان بستری شد.

به گزارش تابناک، این سخنران هیأت‌های مذهبی که امامت جماعت مسجد ائمه بقیع در خیابان شهرزاد تهران را بر عهده داشت، توسط دو نفر مورد سوء قصد قرار گرفت و به دلیل مشکلات و عوارض ناشی از این حمله در یکی از بیمارستان‌های تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت.

این روحانی جوان، هم‌اینک در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است پیگیری‌های پلیس برای دستگیری عوامل این حمله ادامه دارد.

منبع: فارس