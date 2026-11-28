تخریب زیستگاه‌ها، خشکسالی و انباشت زباله، روباه‌ها را به شهرها کشانده، حضوری که به معنای اهلی شدن این حیوانات وحشی نیست.

به گزارش تابناک، اصغر جوادیان‌نژاد در گفت و گوی درباره علت مشاهده روباه‌ها در پارک‌ها، فضاهای سبز و حتی مناطق مرکزی شهر کرج گفت: مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی در این موضوع نقش دارند. از جمله می‌توان به دخل و تصرف در دامنه‌ها و مناطق طبیعی اشاره کرد که موجب محدود شدن زیستگاه‌های اصلی این حیوانات شده است.

جوادیان‌نژاد افزود: در چنین شرایطی روباه‌ها برای پیدا کردن غذا و پناهگاه به سمت شهرها و سکونتگاه‌های انسانی سوق داده می‌شوند. کاهش منابع غذایی در طبیعت، خشکسالی‌های گذشته و تغییرات اقلیمی نیز می‌تواند در این روند مؤثر باشد.

وی بیان کرد: رهاسازی غیراصولی پسماندها، تخلیه نشدن به‌موقع مخازن و دپوی زباله در حاشیه شهرها، منابع غذایی مناسبی برای این حیوانات فراهم می‌کند و آنها را به این مناطق جذب می‌کند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست البرز ادامه داد: غذارسانی به سگ‌ها و گربه‌ها نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی در جذب روباه‌ها به محیط‌های شهری است. از طرفی، این حیوانات در محیط شهری با شکارچیان طبیعی خود مواجه نیستند و امنیت بیشتری دارند.

حضور در شهر به معنای اهلی شدن روباه‌ها نیست

جوادیان‌نژاد درباره این دیدگاه که روباه‌ها در حال تبدیل شدن به حیواناتی شبیه گربه‌های شهری هستند، خاطرنشان کرد: این برداشت از نظر رفتارشناسی حیات وحش درست نیست. روباه‌ها حیواناتی وحشی هستند و حضور بیشتر آنها در کنار انسان به معنای اهلی شدن نیست.

وی افزود: روباه حیوانی باهوش و سازگار است و می‌تواند رفتار خود را با شرایط محیط شهری تطبیق دهد، اما این سازگاری رفتاری برای بقاست و به معنای تغییر ماهیت وحشی یا وابستگی کامل آن به انسان نیست.

روباه از ناقلان احتمالی بیماری هاری است

جوادیان‌نژاد با اشاره به پیامدهای حضور روباه‌ها در محیط‌های شهری اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، خطر انتقال بیماری‌ها به‌ویژه هاری است. روباه از مخازن ویروس هاری به شمار می‌رود و می‌تواند ناقل این بیماری باشد. البته این به معنای آلوده بودن همه روباه‌ها نیست.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست البرز ادامه داد: روباه‌ها در محیط‌های شهری در معرض درگیری با سایر حیوانات، تصادف با خودروها و حتی مسمومیت ناشی از طعمه‌گذاری‌هایی هستند که برای کنترل موش‌ها یا حیوانات دیگر انجام می‌شود.

جوادیان‌نژاد اظهار کرد: این حیوانات به‌طور طبیعی بسیار گریزان هستند و به‌راحتی به انسان نزدیک نمی‌شوند، مگر اینکه در مواجهه‌ای مستقیم احساس خطر کنند. بنابراین نباید تصور کرد که مانند گربه می‌توان به آنها نزدیک شد یا با آنها ارتباط برقرار کرد.

جوادیان‌نژاد درباره پراکنش روباه‌ها در استان البرز اظهار کرد: این حیوانات در بیشتر مناطق طبیعی استان حضور دارند، اما منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی در شمال‌شرق کرج و در محدوده سمت راست جاده چالوس، از جمله زیستگاه‌های این حیوانات است.

منبع: ایسنا