در پی مشاهده حدود ۶ پهپاد در اطراف پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس، مقام‌های نظامی این کشور وضعیت هشدار امنیتی اعلام کردند و از نیروهای آمریکایی خواستند در محل‌های امن پناه بگیرند.

به گزارش تابناک؛ روزنامه انگلیسی «فایننشال‌تایمز» ، در گزارشی از جزئیات تازه یک رویداد امنیتی در پایگاه هوایی «لاکن‌هیث» انگلیس خبر داد و ادعا کرد که حدود شش پهپاد در اوایل ماه جاری میلادی در اطراف این پایگاه نظامی مشاهده شده‌اند؛ پهپادهایی که گرچه با استفاده از تجهیزات مقابله با پهپاد آمریکا از منطقه دور شدند اما نیروهای آمریکایی و انگلیسی نتوانستند آن‌ها را پیدا و بازیابی کنند.

بر اساس این گزارش، روز ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) ، پس از مشاهده فعالیت مشکوک پهپادی در این پایگاه واقع در منطقه سافک انگلیس، هشدار امنیتی صادر شد و از نیروهای آمریکایی خواسته شد در محل‌های امن پناه بگیرند. اگرچه وقوع این رویداد در همان زمان گزارش شده بود، جزئیات چندانی از آن منتشر نشد.

منابع مطلع در گفت‌وگو با فایننشال تایمز مدعی شده‌اند که در جریان این رویداد، حدود شش پهپاد در اطراف پایگاه پرواز می‌کردند. این منابع بدون آن‌که شواهدی ارائه دهند، ادعا کرده‌اند که این احتمال داده می‌شود ایران با این ماجرا ارتباط داشته باشد. با این حال، تهران هرگونه دخالت در این رویداد را رد کرده است.

پایگاه لاکن‌هیث محل استقرار بال هوایی چهل‌وهشتم نیروی هوایی آمریکاست و با نزدیک به هفت هزار نیروی نظامی و کارکنان، بزرگ‌ترین مرکز عملیات جنگنده‌های آمریکایی در اروپا به شمار می‌رود.

نیروهای آمریکایی در جریان این رویداد از سامانه‌های مقابله با پهپاد برای دور کردن پرنده‌های بدون سرنشین استفاده کردند، اما هیچ‌یک از پهپادها به دست نیروهای آمریکایی یا انگلیسی نیفتادند. همین مسئله نگرانی‌هایی را درباره احتمال حمل محموله از سوی این پهپادها ایجاد کرده است.

به نوشته فایننشال تایمز، از آنجا که پهپادها بازیابی نشدند، مقام‌های آمریکایی و انگلیسی نمی‌توانند احتمال مجهز بودن آن‌ها به تسلیحات، تجهیزات جاسوسی یا سایر ابزارهای عملیاتی را رد کنند. منابع مطلع گفته‌اند مشخص نیست این پهپادها حامل محموله‌ای بوده‌اند یا خیر.

این رویداد تازه‌ترین مورد از مجموعه اتفاقات امنیتی در سال جاری میلادی در پایگاه‌های نظامی انگلیس است که نیروی هوایی آمریکا از آن‌ها استفاده می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به پرونده مربوط به یک طرح ادعایی تروریستی در پایگاه هوایی «فرفورد» در منطقه گلاسترشر اشاره کرد.

نیروی هوایی آمریکا در اروپا روز ۱۳ نوامبر با تأیید وقوع این رویداد اعلام کرده بود که به «فعالیت مشکوک و غیرمجاز پهپادها» در پایگاه لاکن‌هیث واکنش نشان داده است. این نهاد همچنین مدعی شد که در جریان این اتفاق هیچ‌یک از نیروهای انسانی، هواپیماها یا زیرساخت‌های پایگاه آسیب ندیده‌اند.

نیروی هوایی آمریکا در اروپا روز جمعه نیز از اظهارنظر درباره سامانه‌های مقابله با پهپاد به دلیل ملاحظات امنیتی خودداری کرد، اما از ساکنان منطقه خواست هوشیار باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به مقام‌های محلی گزارش دهند.

وزارت دفاع انگلیس نیز با تأکید بر اینکه حفاظت از پایگاه‌های نظامی «اولویت اصلی» این وزارتخانه است، اعلام کرد که ترتیبات امنیتی این مراکز به‌طور مستمر بازبینی و تقویت می‌شود.

این وزارتخانه همچنین گفت پلیس وزارت دفاع و پلیس منطقه سافک در واکنش به این رویداد همکاری نزدیکی با نیروهای امنیتی نیروی هوایی آمریکا داشته‌اند و موضوع به‌سرعت برطرف شده است.

دولت انگلیس در همین راستا ۴۷۰ میلیون پوند برای تقویت امنیت مراکز نظامی اختصاص داده است؛ بودجه‌ای که قرار است صرف افزایش حفاظت فیزیکی، توسعه سامانه‌های نظارتی و تقویت توان مقابله با پهپادها شود.

شبکه اسکای‌نیوز نیز گزارش داده است که نیروی هوایی انگلیس در حال انتقال برخی هواپیماهای خود به آشیانه‌ها در ساعات شب است و قصد دارد برای محافظت از هواپیماهایی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، تورهای ضدپهپادی نصب کند.

منبع: فارس



