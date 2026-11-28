دلار با عبور از مرز ۲۹۱ هزار تومان، معاملات را آغاز کرده است. این در حالی است که نرخ فروش دلار در شعب بانکی، ۲۸۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و تفاوت قیمت هر دلار در بازار آزاد با شعب بانکی به ۳,۵۰۰ تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز نخستین روز هفته را با نوسان در کانال‌های قیمتی آغاز کرده است؛ بازاری که این روزها زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی و تحلیلگران ارزی قرار دارد و هر پالسِ آن، تصمیمات تازه‌ای را در اتاق معاملات رقم می‌زند.

بر این اساس و در لحظه انتشار این گزارش؛ قیمت دلار آمریکا در جریان معاملات امروز در بازار آزاد به رقم ۲۹۱,۵۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که نرخ فروش دلار سهمیه‌ای (با کارت ملی) در شعب بانکی منتخب نیز ۲۸۸,۰۰۰ تومان تعیین شده است.

با این حساب، متقاضیان دریافت سقف ۱۰ هزار دلاری از شبکه بانکی، برای تکمیل این خرید نیازمند نقدینگی ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومانی هستند؛ رقمی که تفاوت و حاشیه سود آن با بازار آزاد به حدود ۳۵ میلیون تومان می‌رسد.

نوسان سایر ارزها در تابلوی معاملات ارزی

نگاهی به تابلوهای بازار آزاد نشان می‌دهد که یورو و درهم امارات نیز امروز به ترتیب روی پله‌های ۳۱۹,۰۰۰ تومان و ۷۹,۰۰۰ تومان ایستاده اند. لیر ترکیه ۵,۷۰۰ تومان و پوند انگلیس نیز ۳۷۷,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

این ارقام اگرچه در مقایسه با قله قیمتی هفته گذشته (که دلار تا آستانه ۲۹۵ هزار تومان هم پیشروی کرده بود) نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی نسبی است، اما در مقایسه هفتگی، حکایت از روند صعودی و معنا داری دارد.

نبض قیمت‌ها در مرکز مبادله

در سوی دیگر بازار و در مرکز مبادله ایران، نرخ خرید و فروش حواله‌های ارزی مسیر متفاوتی را ثبت کرد. حواله دلار آمریکا امروز با رشد نزدیک به ۴۰۰ تومانی همراه شد؛ نرخ خرید آن به ۱۹۴,۵۹۲ تومان و نرخ فروش آن به ۱۹۶,۳۶۰ تومان رسید.

در همین حال، حواله یورو برخلاف دلار، روز آرامی را پشت سر گذاشته است؛ نرخ خرید آن با افت ۳۰۹ تومانی به ۲۱۲,۸۵۶ تومان و نرخ فروش آن به ۲۱۴,۷۸۹ تومان عقب نشست. از سوی دیگر، حواله درهم امارات در مرکز مبادله با ۱۰۶ تومان افزایش، به ترتیب در نرخ خرید ۵۲,۹۸۶ تومان و نرخ فروش ۵۳,۴۶۷ تومان معامله شد.

آزمون سخت بازارساز؛ آیا بانک مرکزی ورود می‌کند؟

رشد قابل‌توجه و ۲۱ هزار تومانی دلار آزاد طی یک ماه اخیر، بار دیگر هیجانِ خرید و فروش را به کف بازار تزریق کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند دلار در این محدوده حساس، مقاومت جدی دارد و بازارساز نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند.

موضوع مداخله ارزی، حالا به محور اصلی گمانه‌زنی‌ها بدل شده است؛ به‌ویژه که همتی مقام ارشد پولی و ارزی کشور تأکید کرده که بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس ارزی، آمادگی کامل برای مداخله مؤثر و کنترل نوسانات هیجانی را دارد. باید دید زور بازارساز به سوداگران می‌چربد یا دلار کانال‌های بالاتری را فتح خواهد کرد.



