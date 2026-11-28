به گزارش تابناک، هند پس از ارائه برنامه‌های خود به کمیسیون میزبانان آینده کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) ، ابراز امیدواری کرد که بتواند به مرحله بعدی فرآیند انتخاب میزبان بازی‌های المپیک ۲۰۳۶ راه پیدا کند؛ فرآیندی که در حال حاضر هفت کشور در آن حضور دارند.

هفت کشور در مسیر المپیک ۲۰۳۶؛ رقابت وارد فاز تازه شد

ارائه مجازی هند با محوریت شهر احمدآباد، مرکز ایالت گجرات، برگزار شد. این شهر قرار است میزبان بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع ۲۰۳۰ باشد و برای میزبانی بازی‌های آسیایی ۲۰۳۸ نیز نامزد شده است. آلمان، مجارستان، قطر، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه دیگر کشورهای حاضر در مرحله گفت‌وگوی مستمر کمیته بین‌المللی المپیک هستند.

راگورام آیر، مدیر اجرایی کمیته ملی المپیک هند، گفت: فکر می‌کنم پرونده خوبی ارائه کردیم و بسیار امیدواریم که به مرحله بعدی فرآیند نامزدی راه پیدا کنیم.

هیئت هندی به ریاست پی‌تی اوشا، رئیس کمیته ملی المپیک این کشور و با حضور آیر و پی‌وی سیندو، رئیس کمیسیون ورزشکاران، در این نشست شرکت کرد. نیتا آمبانی، عضو کمیته بین‌المللی المپیک، مانسوخ مانداویا، وزیر ورزش هند، و هارش سانگهاوی، معاون وزیر ارشد ایالت گجرات از دیگر حاضران بودند.

در این ارائه ۳۰ دقیقه‌ای، آمادگی احمدآباد، امکانات ورزشی موجود و برنامه‌ریزی‌شده، توسعه زیرساخت‌ها، تجربه هند در میزبانی رقابت‌های بین‌المللی و چشم‌انداز بلندمدت این کشور برای برگزاری المپیک تشریح شد. آمبانی در سخنان آغازین، هند را کشوری «آماده برای ورزش» توصیف کرد.

مانسوخ ماندویا نیز اعلام کرد هند در ۱۸ ماه گذشته میزبان ۴۰ رقابت بین‌المللی در ۱۸ شهر بوده است. زیرساخت‌های در حال توسعه برای بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع ۲۰۳۰ قرار است بخش مهمی از برنامه پیشنهادی میزبانی المپیک را تشکیل دهند.

با این حال، ارزیابی IOC تنها به امکانات ورزشی محدود نیست و برنامه جامع میزبانی، توان مالی، پایداری، حمایت دولت و میراث بلندمدت بازی‌ها را نیز در بر می‌گیرد. هند همچنین در این نشست اقداماتی را برای تقویت چارچوب مبارزه با دوپینگ تشریح کرد. میزبانی بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع ۲۰۱۰ در دهلی‌نو که با اتهامات فساد و مشکلات سازمان‌دهی همراه بود، از دیگر سوابقی است که در ارزیابی پیشینه میزبانی این کشور اهمیت دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، کمیته بین‌المللی المپیک در ماه دسامبر نظرسنجی‌های ناشناس افکار عمومی را در هفت کشور علاقه‌مند برگزار خواهد کرد. انتظار می‌رود برخی نامزدها در مارس یا آوریل ۲۰۲۷ به مرحله گفت‌وگوی راهبردی راه یابند و پس از مذاکرات بیشتر، وارد مرحله نهایی گفت‌وگوی هدفمند شوند.

آیر تأکید کرد که انتخاب میزبان همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد و تصمیم نهایی پس از المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس یا در اوایل سال ۲۰۲۹ اتخاذ خواهد شد. او با اشاره به ضرورت ادامه آماده‌سازی‌ها گفت که تا مشخص شدن میزبان نهایی، مسیر طولانی و مراحل متعددی پیش روی کشورهای نامزد قرار دارد.