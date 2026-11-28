به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که روند صعودی بازار همچنان ادامه دارد و محصولات داخلی و مونتاژی با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند.

این افزایش قیمت‌ها در شرایطی ثبت شده که بازار خودرو تا پیش از این، علی‌رغم نوسان‌های نرخ ارز به دلیل رکود سنگین و ضعف قدرت خرید متقاضیان، در برابر تغییرات قیمتی مقاومت نشان می‌داد؛ اما در چهار روز اخیر، همگام با جهش نرخ ارز، شاهد رشد سنگین قیمت‌ها در لیست‌های فروش هستیم.

افزایش نرخ ارز از یک‌سو هزینه جایگزینی خودروهای مونتاژی و انتظارات مربوط به هزینه قطعات و مواد اولیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، بهانه‌ای برای بازنگری سریع قیمت‌های پیشنهادی در بازار خودروهای داخلی فراهم می‌کند.

با این حال، نباید افزایش قیمت‌های اعلامی را با افزایش قطعی معاملات اشتباه گرفت؛ در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به‌شدت تحت فشار است، بالا رفتن قیمت‌های پیشنهادی لزوماً به معنای افزایش تقاضا یا انجام معاملات در همان سطوح نیست و بخش‌هایی از جامعه که پیش‌تر امکان خرید داشتند، توان مالی خود را از دست داده‌اند.

اگر فضای سیاسی و اقتصادی آرام نشود و دلار به رشد خود ادامه دهد، احتمالاً واکنش بازار خودرو پررنگ‌تر خواهد شد.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ طی سه روز گذشته ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت و به سه میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده نیز در بازه یک هفته اخیر، رشد ۲۱۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و در سطح سه میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ابتدای آذرماه تاکنون ۱۸۰ میلیون تومان گران‌شد و چهار میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر طی یک هفته گذشته ۱۷ میلیون تومان رشد داشت و به یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان رسید و ساینا S طی دو روز اخیر ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بازار محصولات مونتاژی، هایما S ۷ پرو در یک هفته گذشته ۲۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به هفت میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید. همچنین، فیدلیتی الیت هفت‌نفره طی سه روز گذشته با صعود ۲۴۰ میلیون تومانی، در سطح هشت میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت رسپکت از ابتدای آذرماه تاکنون ۱۴۰ میلیون تومان بالا رفت و به پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید، و قیمت جک J ۴ صفر نیز امروز سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.

منبع: تجارت نیوز



