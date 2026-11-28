به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، دو سال در نگاه اول چیزی نیست، اما وقتی پای نان و بچه و آینده یک خانه در میان باشد، همین دو سال می‌گوید بار سنگین سرپرستی زودتر از گذشته بر دوش زن می‌نشیند.

در ذهن ما، زن سرپرست خانوار زنی است میانسال یا سالخورده که پس از سال‌ها زندگی مشترک، با مرگ شوهر یا تقدیری دیگر، بار خانه را بر دوش گرفته است. داده‌های تازه بهزیستی اما این تصویر را تکان می‌دهد؛ تغییری که اگر در آمارهای تفصیلی کشور هم تأیید شود، باید آن را از تحولات مهم اجتماعی این سال‌ها دانست.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید میانگین سن زنان پذیرفته‌شده در این سازمان از حدود ۴۲ سال در ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ سال در ۱۴۰۴ رسیده است.

دو سال کاهش در چهار سال، شاید در نگاه نخست چندان بزرگ نباشد، اما وقتی پای مسئولیت اقتصادی، نگهداری از فرزندان و آینده یک خانواده در میان باشد، همین تغییر می‌تواند معنایی اجتماعی داشته باشد. این یعنی بخشی از زنان جامعه زودتر از گذشته وارد موقعیت دشوار سرپرستی اقتصادی خانواده می‌شوند.

مسئولیت سنگین در اول راه آینده

به اعتقاد کارشناسان چهل سالگی برای بسیاری، دوره تثبیت شغلی است؛ زمان افزایش درآمد، پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده فرزندان. اما برای زنی که در همین سن، ناگهان یا به‌تدریج، مسئولیت کامل اقتصادی خانواده را برعهده می‌گیرد، این دوره می‌تواند به نقطه آغاز بحرانی چندلایه بدل شود.

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علی زاهدی خرّم جامعه‌شناس می‌گوید: او ممکن است هنوز شغل تثبیت‌شده‌ای نداشته باشد، سابقه بیمه‌ای محدودی داشته باشد و با هزینه‌های تحصیل، مسکن، درمان و نگهداری فرزندان روبه‌رو باشد. اگر از بازار کار دور مانده باشد، بازگشت به اشتغال هم ساده نیست. اگر شاغل باشد، ممکن است درآمدش با هزینه‌های واقعی خانواده تناسب نداشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: در چنین وضعیتی، مسئله فقط پیدا کردن یک شغل نیست. زنی که مسئولیت نگهداری از فرزند را هم برعهده دارد، برای حضور تمام‌وقت در بازار کار به خدمات مراقبتی، ساعات کاری منعطف و امنیت شغلی نیاز دارد؛ امکاناتی که در دسترس همه زنان نیست.

به اعتقاد او به همین دلیل، جوان‌تر شدن جمعیت زنان سرپرست خانوار، اگر روندی فراگیر باشد، می‌تواند به معنای افزایش سال‌هایی باشد که یک زن باید به‌تنهایی بار اقتصادی و مراقبتی خانواده را تحمل کند.

آغاز فشار سنگین معیشتی

زنان ممکن است به دلایل متفاوتی سرپرست خانوار شوند: مرگ شوهر، طلاق، جدایی، ازکارافتادگی شوهر یا شرایطی که عملاً مسئولیت اقتصادی خانواده را بر دوش زن قرار می‌دهد.

هر یک از این مسیرها پیامدی دیگر دارد. زنی که پس از مرگ شوهر سرپرست خانواده می‌شود، ممکن است با فقدان درآمد اصلی خانوار و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو شود. زنی که پس از طلاق مسئولیت فرزندان را برعهده می‌گیرد، علاوه بر تأمین معاش، ممکن است با دشواری دریافت نفقه، مسائل حقوقی حضانت و محدودیت‌های اشتغال مواجه باشد. در برخی خانواده‌ها هم زن سال‌ها پیش از ثبت رسمی وضعیت سرپرستی، عملاً تأمین‌کننده اصلی هزینه‌ها بوده است.

زاهدی خرم در این باره می گوید: موضوع نگران‌کننده‌تر، پیامدهای بین‌نسلی این وضعیت است. وقتی مادری در سنین پایین‌تر مسئولیت اقتصادی خانواده را برعهده می‌گیرد و درآمد کافی ندارد، فشار معیشتی ممکن است به کاهش هزینه آموزش، تغذیه، درمان و فرصت‌های رشد فرزندان منجر شود.

این مسئله به‌ویژه در خانواده‌هایی جدی‌تر است که مادر هم‌زمان با اشتغال، مسئولیت اصلی مراقبت از فرزندان را هم برعهده دارد. نبود خدمات نگهداری کودک، هزینه بالای مهدکودک و فقدان حمایت از مادران شاغل می‌تواند انتخاب میان کار کردن و مراقبت از فرزند را به دوگانه‌ای دشوار تبدیل کند.

سیاست حمایتی با واقعیت جدید هماهنگ است؟

آمارهای اعلام‌شده از سوی بهزیستی درباره وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم اهمیت این پرسش را بیشتر می‌کند. میانگین دهک درآمدی این خانوارها ۳.۹ و برای خانوارهای مردسرپرست ۵.۷ اعلام شده است. در مناطق روستایی این فاصله بیشتر هم هست: میانگین دهک درآمدی زنان سرپرست خانوار ۲.۷ و مردان سرپرست خانوار ۴.۷ گزارش شده است.

بر اساس همان آمار، تنها ۲۳.۴ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند؛ این میزان در مناطق شهری ۱۸.۵ درصد و در مناطق روستایی ۳۹.۳ درصد است.

این ارقام در کنار کاهش میانگین سن زنان پذیرفته‌شده در بهزیستی، مسئله‌ای سیاستی را برجسته می‌کند: آیا نظام حمایتی کشور برای زنی که در ۳۵ یا ۴۰ سالگی مسئولیت خانواده را برعهده می‌گیرد، همان برنامه‌ای را دارد که برای یک زن سالمند و فاقد توان اشتغال طراحی شده است؟

زنی که هنوز امکان ورود یا بازگشت به بازار کار دارد، بیش از آنکه صرفاً به مستمری بلندمدت نیازمند باشد، به فرصت اشتغال، آموزش، بیمه و حمایت از فرزندان نیاز دارد. در مقابل، زنی که به دلیل بیماری، معلولیت یا شرایط سنی امکان اشتغال ندارد، به حمایت درآمدی مستمر و خدمات مراقبتی احتیاج دارد. یک نسخه واحد برای این دو گروه، نه عادلانه است و نه الزاماً اثربخش.

چرا زنان زودتر به نقطه سرپرستی می‌رسند؟

کاهش میانگین سن زنان پذیرفته‌شده در بهزیستی باید بهانه‌ای برای بررسی دقیق‌تر ساختار خانواده، وضعیت طلاق، اشتغال زنان و حمایت‌های اجتماعی باشد.

سازمان بهزیستی باید اعلام کند تعداد زنان سرپرست خانوار پذیرفته‌شده در هر گروه سنی طی پنج سال اخیر چقدر تغییر کرده است. سهم زنان مطلقه زیر ۴۰ سال چه میزان بوده و چه تعداد از آنان فرزند تحت تکفل دارند؟ چند درصد از این زنان شاغل و دارای بیمه‌اند؟ چند نفر پس از ورود به چرخه حمایت توانسته‌اند به اشتغال پایدار برسند؟ و چه تعداد از درخواست‌های حمایت به دلیل محدودیت منابع یا ضوابط پذیرش رد شده است؟

وزارت کار هم باید درباره وضعیت اشتغال و پوشش بیمه‌ای این گروه پاسخ دهد. بدون این اطلاعات، سیاست‌گذاری همچنان بر اساس تصویری کلی از زنان سرپرست خانوار انجام خواهد شد؛ تصویری که ممکن است با واقعیت تازه جامعه فاصله داشته باشد.

شاید مهم‌ترین پیام این تغییر آماری همین باشد: سرپرستی خانوار برای بخشی از زنان، دیگر فقط مسئله دوران سالمندی یا سال‌های پایانی زندگی مشترک نیست. این مسئولیت ممکن است در میانه سال‌های فعالیت اقتصادی و در سنی آغاز شود که زن هنوز باید برای آینده خود و فرزندانش برنامه‌ریزی کند.



