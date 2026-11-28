ترافیک نیمهسنگین در ۳ محور منتهی به تهران
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمهسنگین در برخی محورهای منتهی به پایتخت و انسداد سه محور غیرشریانی کشور خبر داد.
به گزارش تابناک، سرهنگ ناصر قلینیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح شنبه هفتم آذر، اظهار کرد: در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه ساوه - تهران، حدفاصل نسیمشهر تا عوارضی تهران همچنین محور شهریار - تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس نیز ترافیک نیمهسنگین جریان دارد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: محورهای هشتگرد - طالقان، پاوه - مریوان در محدوده گردنه تته و وازک - بلده در حال حاضر مسدود هستند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.