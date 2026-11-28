رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای منتهی به پایتخت و انسداد سه محور غیرشریانی کشور خبر داد.

به گزارش تابناک، سرهنگ ناصر قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح شنبه هفتم آذر، اظهار کرد: در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه - تهران، حدفاصل نسیم‌شهر تا عوارضی تهران همچنین محور شهریار - تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: محورهای هشتگرد - طالقان، پاوه - مریوان در محدوده گردنه تته و وازک - بلده در حال حاضر مسدود هستند.











