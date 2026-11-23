ترافیک نیمهسنگین در ۳ محور منتهی به تهران
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمهسنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر بارش باران در محورهای مواصلاتی ۵ استان ادامه دارد.
به گزارش تابناک، سرهنگ ناصر قلینیا در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی، در برخی از محورهای استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان و مازندران بارش باران گزارش شده است.
وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای پرتردد افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع و آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده رضیآباد، ترافیک نیمهسنگین جریان دارد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و وازک ـ بلده همچنان مسدود هستند.
سرهنگ قلینیا به رانندگان توصیه کرد با توجه به بارش باران در برخی استانها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از انجام حرکات مخاطرهآمیز خودداری کنند و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی اطلاع کسب کنند، رانندگان همچنین باید از تردد در محورهای مسدود خودداری کرده و به هشدارهای مأموران پلیس راه توجه داشته باشند.
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